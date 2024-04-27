發言人要接受語言再培訓

中國外交部在首任外長周恩來領導下，外交官亮相國際舞台，個個都看得講得，儀表大方，文化修養也高，臨危不亂，靈活應對。如才子喬冠華、博學多才的伍修權將軍、學貫中西的王炳南和首任駐印尼大使王任叔是作家。撇開政治對錯不談，他們都是被公認出色外交宮。當年還沒有發言人之設，如果真的有，一定是個語言準確、態度鮮明、惹人樂見的人。

當今中國外交部發言人給人有一蟹不如一蟹之感，其中華春瑩 表現尚佳，態度親切，時露官場少見的笑容。後來趙立堅 戰狼味十足，現任汪文斌和毛寧，長相還可以，但言詞乏味、單調枯燥，口裡離不開「嚴厲譴責」、「堅決反對」、「汙衊抹黑」和「搬起石頭砸自己腳」等口號式文革言辭。這種作風也傳染到香港 特區政府，特首李家超和政務司司長陳國基，都常用此等戰狼式的詞彙應對外交事務。

毛領袖在延安時曾開展整風運動，其中一項就是要整治文風，批評中共文件中黨八股味，言辭單調乏味。當今外交部也要好好整頓一下外交部發言人的文風。

另外，國內金融界官員口中提到經濟數字時總愛說「多少個億」，這是個有語病的說法，中文量詞依次序由個、十、百、千、萬、十萬、百萬、千萬到億，如說十億，不要說十個億，重覆使用兩個「個位」和「億位」量詞，屬語法錯誤。國內語言學家應提醒金融界人士，應說十億，不要說十「個」億。因為這裡的「個」字是多餘的。