美是父親 台是母親 中國是偶然

YouTube視頻上看到訪問美國女作家韓秀和日本 傳媒人矢板明夫節目，他們兩位都是傳奇人物，年幼時陰差陽錯困在中國大陸，父同為外籍，母親都是華人，本身為異國人，卻受盡比中國人更甚的苦難。

韓秀父親是美國陸軍的將軍，二次大戰負責緬甸到重慶駝峰航線交通運輸重責，確保抗日物資運到中國。1948年韓秀兩歲時到了上海，不久過了苦難的30年，憑著自己堅強意志和機智，在山西當了3年知青，在新疆挨了9年勞改生涯，終於在善良的中國人幫助下，取回文革中被沒收的美國出世紙和護照，冒死勇闖美國駐京聯絡處，換了新的美國護照，經過前後8個月與公安鬥智，千辛萬苦終於回到美國。

到美後一個半月內速成英語，嫁給一位美國外交官，以外交官眷屬身分重回中國及結識文學文化巨人沈從文先生，在沈大師鼓勵下，根據自己在中國苦難生活體驗，韓秀創作出50本講中國故事優秀文學作品， 全部由台灣出版社出版發行。她自稱美國是父親，台灣是母親，中國是偶然。

日籍的矢板明夫在天津長大，父親被誣為日本間諜 被囚，身為間諜之子，受盡應有的苦難。隨著時代變化，父親出了監，還被推上天津政協被統戰之位。矢板明夫在日本完成教育，重返北京任日本通訊社記者，憑著流利國語和對中國國情的瞭解，採得第一手資料，活躍北京外交和新聞界。矢板明夫現居台灣，為日本傳媒負責人，由於北京是熱門話題，他經常被邀上螢幕，回憶工作期間秘聞逸事，新鮮生動，備受海內外華人的追捧。

他們二人生活充滿傳奇，驚險曲折，需要意志磨煉和聰頴的智慧才能闖出一條生路，為世人作出戰勝強權的榜樣。

由韓秀和矢板二人事蹟，不禁想起我自己。我出生於港澳，50年代懷著滿腔熱血投入太陽的懷抱。60年代變成來自西北寄居廣州的無業遊民，游水重回澳門，再轉到香港 ，居住了30年，成家立業，兒女成才。香港本來已成我的第二故鄉，但面臨97，不寒而慄，只好告別香江，飛到美洲樂士避世。比起韓、矢板兩位，我的經歷算不了什麼。

目睹香港近況不勝唏噓，香港人以行動上街抗議中英聯合聲明被踐踏，特區政府將活躍抗爭的民主派人士全部關押候審，以達到震懾的寒蟬效應，甚至不惜一切將自由民主法制往死裹打，以暴力毀掉這個原來是世界金融中心，使香港成為繼西藏和新疆後第三個實行暴力專政的地方，香港現今政治地位甚至不如大灣區其他城市。

韓秀說美國是父親，台灣是母親，中國是偶然。我問自己，你又如何？我想說：中國是我父親，香港是母親，而美國是妻子和情人，令我為她傾心一輩子。