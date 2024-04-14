我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

期待下一位訪問大陸的是賴清德

薛偉 (紐約）

馬習二會在人們的猜測和期待中，終於在北京舉行，這次會議中習近平所顯露出一反常態的平和態度，馬英九表現得不卑不亢，都是出乎意料的。人們善良地發願：但求這是一次和平曙光的會議，是一次雙贏的會議，是一次意義深遠的會議。

習近平說兩岸之間沒有什麼問題不能商量解決，沒有什麼心結化解不開，馬英九說度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇，堅持九二共識的「原汁原味」，好像兩岸之間一團和氣，哪有什麼兵凶戰危的影子？

但令人不解的是：為什麼中共一再多次重申，要統一台灣不放棄使用武力？為什麼至今還在台海無休無止地軍演，戰機艦艇威脅相逼？今天的台灣人大多堅拒統一，是因為兩岸所實行的是不同的社會制度，而所謂的一國兩制，又因為它在香港實施失敗，為台灣人民所不信任。中國如果要統一，必須要照顧兩岸人民的共同願望和福祉，首先是和平共處，交流互惠，將社會制度融合於人類普世價值民主自由之中，方有可能水到渠成，逐步實現。

習近平在會談中大讚馬英九，可以說給這位「老朋友」大大的打了一劑強心針，加強了馬的政治地位和影響力；習近平為了拉攏台灣人民的感情，避開談統一祖國，而提家國團圓，分化台灣朝野和台美關係，讓賴清德不得不降低反中保台的調子，認真思考他的「520」就職演說，如何以橄欖枝回應；習近平以鴿派面目出現，對中共鷹派勢力加以遏制，更能騰出手來解決國內經濟問題；習近平在台海關係上表現溫和態度，有利於改善國際關係，減輕外力對中共的經濟制裁。無論如何，只要習近平能表示放棄武統政策，都是一個進步。有人批評馬英九軟弱怯懦，不敢於鬥爭，這也脫離實際，馬英九已經盡力盡心了，難道還要他演一幕「荊軻刺秦王」不成？

可惜的是，這次會談只是中國領導人和台灣卸任元首的一次私人會談，它表面上的和睦氣氛雖然會影響但是改變不了兩岸政府的政策，不能打破兩岸當局互不往來的堅冰，有多大的持久性和後座力還值得觀察。

台灣媒體猜測，有了馬習會的開始，訪問大陸的政治人物將絡繹不絕，有可能會是王金平，朱立倫，呂秀蓮⋯。但唯有一位舉足輕重的人物，會具有石破天驚、震撼性的力量，那就是賴清德。所謂「務實的台獨工作者」，字面上往往被人誤解，其實「務實」二字，就是不墨守成規、不一成不變，有審時度勢，順應潮流，合乎人心，變革求新之含義。如果習近平再往前一步，放低姿態，邀請賴清德訪問大陸，將兩岸關係變對抗為對話，和平取代衝突，開展大交流時代，以保障人民福祉，實現台海和平，這真是一件十個諾貝爾獎也不為多的大事情。

「中國要民主，台海要和平」，這是天道，是人心，領袖們是否會順應時代潮流，往往只在一念之間，而草民百姓所能做到的，也許只有無盡的期待和善良的祝福而已。

習近平 馬英九 賴清德

上一則

從葉倫飲茶五羊城 看官場文化

下一則

中國會重蹈日本失落覆轍？

延伸閱讀

談馬習會 夏立言：加分、好事

談馬習會 夏立言：加分、好事
賴清德、蕭美琴520就職 國宴地點在這裡

賴清德、蕭美琴520就職 國宴地點在這裡
德國總理蕭茲14至16日訪中 將晤習近平、李強

德國總理蕭茲14至16日訪中 將晤習近平、李強
台灣新內閣 林佳龍接外交部長 邱垂正掌陸委會

台灣新內閣 林佳龍接外交部長 邱垂正掌陸委會

熱門新聞

哈佛教授北京行 追問修昔底德陷阱

2024-04-08 02:00

香港沉淪上海難取代 新加坡撿便宜

2024-04-10 02:00
(歐新社、新華社、世界新聞網)

一洲焦點／通膨未降、美日菲對付中共、馬習二會誰受益

2024-04-10 14:09
「一洲焦點」談拜習通話的背後秘辛與意義。(路透、世界新聞網)

一洲焦點／以色列下一步 哈瑪斯、伊朗一起打？

2024-04-08 20:14

台灣大地震的政治社會效應

2024-04-09 02:00

馬習會拚兩岸和平 賴鷹內閣添變數

2024-04-12 02:00

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房