期待下一位訪問大陸的是賴清德

馬習二會在人們的猜測和期待中，終於在北京舉行，這次會議中習近平 所顯露出一反常態的平和態度，馬英九 表現得不卑不亢，都是出乎意料的。人們善良地發願：但求這是一次和平曙光的會議，是一次雙贏的會議，是一次意義深遠的會議。

習近平說兩岸之間沒有什麼問題不能商量解決，沒有什麼心結化解不開，馬英九說度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇，堅持九二共識的「原汁原味」，好像兩岸之間一團和氣，哪有什麼兵凶戰危的影子？

但令人不解的是：為什麼中共一再多次重申，要統一台灣不放棄使用武力？為什麼至今還在台海無休無止地軍演，戰機艦艇威脅相逼？今天的台灣人大多堅拒統一，是因為兩岸所實行的是不同的社會制度，而所謂的一國兩制，又因為它在香港實施失敗，為台灣人民所不信任。中國如果要統一，必須要照顧兩岸人民的共同願望和福祉，首先是和平共處，交流互惠，將社會制度融合於人類普世價值民主自由之中，方有可能水到渠成，逐步實現。

習近平在會談中大讚馬英九，可以說給這位「老朋友」大大的打了一劑強心針，加強了馬的政治地位和影響力；習近平為了拉攏台灣人民的感情，避開談統一祖國，而提家國團圓，分化台灣朝野和台美關係，讓賴清德 不得不降低反中保台的調子，認真思考他的「520」就職演說，如何以橄欖枝回應；習近平以鴿派面目出現，對中共鷹派勢力加以遏制，更能騰出手來解決國內經濟問題；習近平在台海關係上表現溫和態度，有利於改善國際關係，減輕外力對中共的經濟制裁。無論如何，只要習近平能表示放棄武統政策，都是一個進步。有人批評馬英九軟弱怯懦，不敢於鬥爭，這也脫離實際，馬英九已經盡力盡心了，難道還要他演一幕「荊軻刺秦王」不成？

可惜的是，這次會談只是中國領導人和台灣卸任元首的一次私人會談，它表面上的和睦氣氛雖然會影響但是改變不了兩岸政府的政策，不能打破兩岸當局互不往來的堅冰，有多大的持久性和後座力還值得觀察。

台灣媒體猜測，有了馬習會的開始，訪問大陸的政治人物將絡繹不絕，有可能會是王金平，朱立倫，呂秀蓮⋯。但唯有一位舉足輕重的人物，會具有石破天驚、震撼性的力量，那就是賴清德。所謂「務實的台獨工作者」，字面上往往被人誤解，其實「務實」二字，就是不墨守成規、不一成不變，有審時度勢，順應潮流，合乎人心，變革求新之含義。如果習近平再往前一步，放低姿態，邀請賴清德訪問大陸，將兩岸關係變對抗為對話，和平取代衝突，開展大交流時代，以保障人民福祉，實現台海和平，這真是一件十個諾貝爾獎也不為多的大事情。

「中國要民主，台海要和平」，這是天道，是人心，領袖們是否會順應時代潮流，往往只在一念之間，而草民百姓所能做到的，也許只有無盡的期待和善良的祝福而已。