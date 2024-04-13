20美元最低工資 連鎖反應

加州 民主黨議員侯登提出法案，以保障勞工，保護人權為名，快餐連鎖店工作人員最低工資從16美元提高至20美元。加州州長紐森去年簽署議會法案1228，4月1日開始實施，這樣美國有超過60家門市以上的連鎖快餐店都適用。加州就有超過50萬個快餐店雇員受益，從16美元到20美元，百分之二十五的加薪，聽起來對快餐店的雇員是一件好事。

的確對快餐店雇員做同樣的工作，收入大幅增加，對於這些拿最低工資的人來說，不無小補，可是不知道政治家們有沒有想過加薪以後的連鎖反應。我不是經濟學家，只有一個雇了6、7個雇員小生意。在洛杉磯30餘年，剛剛來洛的時候，最低工資是4塊2毛5，和20美元比起來，現在是當年的4.7倍。

據報導法案生效之前，必勝客辭退上千人的外送員；法案實施的第一天，因為承受不了加薪的壓力，加州快餐店Foster’s Freeze 一早告訴員工該店永遠關門，有多少人失業不得而知。根據代表1000家麥當勞特許經營餐廳東主的National Owners Association估算，新法案將導致每間餐廳每年額外25萬美元的成本。我想25萬美元得多賣多少個漢堡包才能平衡花銷啊。就經營模式爾言，大部分特許經營店根本無法承擔增加的成本，所有只能漲價。

做生意就需要雇人，同時做生意也需要賺錢，雇人的目的是所雇用的人能幫你賺更多的錢，值得你所支付雇用者的工資。現如今通貨膨脹，價格飆升，各種生意為了生存，都要加價來維持。加州的快餐店為了保持自己的利潤，只能加價，這樣一來雇員加薪的負擔就轉價到消費者身上。消費者需要花更多的錢買東西和食物，也需要想辦法保持自己的生活品質；其連鎖反應是有生意的人產品價格上漲；沒有生意的人或者加班、或者找第二份工作以增加收入。

由於各方面價格上漲，租金 上漲，快餐店員工還是租不到理想的房子，買不起想要的車子，更不用說保險、醫療、孩子的花銷等。政治家們的用心也許是好的，想要給低收入 的民眾提供更多的收入，但隨著時間的推移，各種花銷的增加會完全抵銷漲工資所增加的收益，而且落得整個國家的價格上揚，以維持平衡。中國有句老話：「水能載舟，也能覆舟」。但願今後政治家們提案能夠三思而行，需要深思熟慮考慮到新出台政策的潛在風險，不要為自己的個人利益而做出不切實際的選擇。