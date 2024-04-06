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回顧新冠疫情四周年有感

薛永康／托倫斯

2024年3月11日為世界衛生組織宣布新冠病毒為全球性傳染病的四周年紀念日。回顧過去四年經歷病毒的驚濤駭浪實如噩夢一般。

新冠病毒2020年初在紐約上岸幾個月後就不可收拾，醫院人滿為患、不少醫護人員日以繼夜工作被病毒感染、紐約市郊的島嶼成為大葬崗。由於病床以及呼吸器缺乏，醫療人員必須決定哪些病人有生還可能，其他只好放棄，在全球各地醫療設備以及人員缺乏的地區也有此種情況。

在缺少疫苗的同時，醫療專家如佛奇醫生呼籲民眾戴上口罩、檢驗病毒以及隔離以避免被傳染。而川普總統不與醫療人員合作，加上失控的陰謀論到處傳播、許多民眾拒戴口罩仍然參加聚眾活動，染病住院以及得病致命的人數急劇增加。

衷心感激製藥公司加速研發，在同一年的12月11日疫苗出爐。接種站在全國各地設置，民眾在排隊一至兩個小時就可接種。如同拒戴口罩，反對接種的民眾也大有人在，政府並不強制民眾接種。

2021年拜登上位，極力推動全民接種之外，規定聯邦雇員以及一些與聯邦政府互動的機構員工接種，授權醫療專家全力防止疫情蔓延。疫情在拜登任內逐漸得以控制。同時，受到疫情影響的工商業以及民眾也得到聯邦政府及時的補助。

「我們是一路走過來的」經歷新冠肆虐長達四年，居家上班、網上購物、足不出戶，存活的民眾都可以這麼說。過去四年一晃而過，超過600萬美國人因新冠病毒住院，118萬人不治。新冠病毒在四年後的今天是否已經絕跡，從未得病或是已經痊癒的民眾是否不用再擔心？

據醫療專家，對新冠病毒仍然不可掉以輕心。病毒如同過去四年中以不同的變種在2024年出現。65歲以上以及有各種宿疾的民眾仍需注意防範，及時接種最新的新冠疫苗、在擁擠的公共場所戴上口罩。筆者認為：在新冠疫情的四周年，慶幸未染新冠病毒的同時應小心為上，切勿把自己加入被新冠病毒受害的新數據。

疫情 口罩 疫苗

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