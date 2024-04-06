父傳子、夫捧妻的政治倫理

網路流傳習近平提拔夫人彭麗媛到領導崗位，此事如真的發生，一點都不意外。毛澤東早年將長子毛岸英置身朝鮮戰爭磨練，為當領導人作準備。晚年重用江青，要她領導文化大革命，維持毛澤東思想和鞏固毛政權下去。毛已為父傳子夫捧妻作出好榜樣。

封建社會帝位都是父傳子，維持皇室血脈。連大英帝國至今仍保持皇室地位。朝鮮金家皇朝更不用說了，領袖之位由金日城、金正日和金正恩三代相傳。

民主社會沒有父傳子的問題，美國布希家族父和子都出任過總統，但不是父傳子，老布希是41屆總統，小布希 是43屆。小布希是憑自己能力通過種種考驗才能登上總統大位，沒有父傳子這回事。

台灣蔣介石傳位蔣經國 算是不錯的安排。小蔣早期在蘇聯接受鍛鍊，深明赤共套路，回國後在蔣介石身邊接受教育和磨練，先在上海打虎搞經濟，隨後到台灣工作涉及國安和國防，再任行政院長，掌握國家前途和命運。難得的是小蔣能跟隨時代步伐，調整國家方向。首先他解除黨禁和報禁，為二二八事件 平反，釋放政治犯異議犯，讓民進黨浮出水面，可以參加正常政治活動。台灣經濟也隨之而得到飛速發展，電子工業、化工、汽車機械和核能等奠定現代化工業體系，令台灣成為亞洲四小龍之一。

小蔣總統開放老兵回大陸探望家人也是個進步和人性的好政策，為兩岸人民的交流開創新紀元。小蔣政治上堅决反共，築起反共防線，肅清匪諜，有力抗拒共產黨勢力入侵。

父傳子傳統中，兩蔣做得不錯，老蔣沒有錯信小蔣，台灣人民也覺得自己有個不錯的總統。即將卸任蔡英文總統也肯定小蔣民主和反共精神。