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川普說若11月敗選 將血洗美國

﻿薛永康(加州)

川普除了口無遮攔，放言對進口車徵100%税及嗆聲無證移民罪犯「不是人」之外，日前在俄亥俄州造勢稱「如果我沒有選上，國家將會陷入腥風血雨，這還是最輕微的後果，將會血洗國家，這是前所未有對於選民最駭人聽聞的恐嚇。

川普並沒有提出具體的血洗方法，但是不難想像如果川普在今年11月敗選，過去暴徒攻擊國會欲阻止拜登上任，造成9人死亡、174人受傷的暴亂，也許就會在他鼔動下再度重演！ 更有甚之，他也可能會要求全國川粉「揭竿起義」在各地製造暴亂如他所謂的「血洗美國」。

目前面對91項民事及刑事訴訟的川普極力爭取勝選，阻礙及拖延訴訟程序無所不用其極。由於目前民調與拜登不相上下，他能否當選仍為未知數，在猴急之下想用恐嚇的方法，逼迫選民投他一票。

對於「製造暴亂造成社會不安」的預謀，筆者認為應負刑責。例如南加州的一個華生欲在康州小學大屠殺的周年「血洗」他的學校，雖然他尚未持械動手，由於他在社交媒體上謂有此預謀仍被逮捕。試問：川普聲稱要血洗美國的預謀是否也應負刑責？

到大選仍有七個月，希望選民能夠睜開眼睛提起勇氣、不被任何威脅或是恐嚇影響投票。我們譴責任何暴力行為，不容忽視川普「血洗美國」的恐嚇，尤其在美國兩黨極端對立的情況下，必須防範任何阻礙選舉的行動，及時喝止川普如果敗選後可能發生的暴亂。

川普 拜登 俄亥俄州

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