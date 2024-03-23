曾聽過這麼一個真實的故事，為試驗觀眾的反應，一位著名的提琴家在紐約熱鬧的街頭演奏，過往的行人匆匆擦身而過，只有寥寥幾個人駐足觀賞，丟下一兩塊錢以表同情，提琴家演奏兩個了鐘頭，總共收到32塊錢。諷刺的是，在上一晚，他的演奏會在著名的音樂廳舉行，入門票最低價已是100元，幾天前就已被搶購一空。同是一個人，在街頭被誤認為落魄的提琴手而不屑一顧，在音樂廳裡卻獲得掌聲如雷，為何待遇竟有天壤之別？是他的名氣使人們爭著買票去觀賞？還是他在街頭的表演失去水準？

多少作家稿件被出版社鄙棄投籃，只因千里馬沒遇上伯樂，一朝成名，洛陽紙貴。多少畫家生前潦倒，死後遺作成無價之寶。文章畫作，本來就沒一把標準的尺來衡量，見仁見智，有人視之若珍寶，有人棄之如敝履。成功的不一定是非凡，失敗的也不一定是平庸。金庸大師的作品風靡全世界，可說有華人 的地方就有大師的書籍或電影，可是他的作品不也曾被嚴禁、被列為有毒害嗎？我想起電腦界的名人比爾蓋茲 ，當他放棄大學學業，窩在家裡車庫苦幹時，多少人會看好他？他成巨富後，又多少人追捧他？

我的學生中，有一些在班上的成績非常出色，可是畢業多年後，在路上碰到他們，他們幾乎不敢和我打招呼，只因為他們並不得志，過著艱辛的生活；而有些功課不怎樣的反而大富大貴，成為社會上的風雲人物。那些不得志的，我為他們的時運不濟而惋惜，但仍肯定他們的努力；那些平步青雲的，我為他們的成就而高興，但也不會得意忘形。畢竟，謀事在人，成事在天。成功的因素是巧遇適合的時機、選擇適合的地點、碰到適合的人、做了適合的事，套句中國古話：天時地利人和。

只是，這世上，誰不是以成敗論英雄？歷史上成王敗寇的例子太多了，歷史的撰寫，握在當權者的手裡，敗者只有被更加抹黑、一無是處，成者總被塑造成完美無比讓人崇拜的神。我倒認同楊慎看得透徹：「是非成敗轉頭空」。