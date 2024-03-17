從農夫山泉 看「媚日」這把刀

萬萬想不到，只因為網友發布的一條旗下產品包裝潛存「媚日」嫌疑視頻，就讓農夫山泉 陷入了可能是創業以來的最大輿論旋渦，造成持續三天的股價下跌。

不過網友的眼睛是雪亮的，對於那名高舉「媚日」大旗給企業和產品扣帽子男子的評價真是很到位，沒準兒，這名男子早生幾十年，真有可能成為那個瘋狂年代呼風喚雨式的人物。

這件事的詭異之處不在於一名男子在網路上煽風，而是這樣的神經質舉動竟然能夠在資本市場上引發一家成功企業的震盪，不言而喻，這至少證明，整個社會中的多數群體價值的認知正無限趨同於那名質疑的男子，媚日這把刀正在捲刃向內，不為傷人只為傷己。

說實話，恐怕這個世界上的任何群體都不會像我們一樣，僅憑一個口號式的舉動，就能在敵人毫髮無損的情況下，將自己人傷得遍體鱗傷，這種行為，恐怕絕非一個正常族群能幹出來的事，遺憾地是，唯獨我們卻在這條路上愈來愈遠，愈走愈飄忽。

從抵制同胞穿著和服上街，到逼迫日本 風情街改名，從李寧服裝的帽子，到商場的玻璃窗裝潢，再到如今飲料瓶子的塗裝，在全民揪鬥「媚日」風潮的運動中，但凡被扣上帽子的品牌無能倖免，被自己人的刀子傷的近乎折損半條命。

可悲又可笑的是，他們意淫中的敵人對此卻毫無感覺，而那些被折騰的自己人卻苦不堪言，這種運動年代遺留下來的餘毒，除了讓少部分群體享受到揪鬥他人的暢快淋漓之外，於整個社會毫無益處。 其實，網友挖空心思揪鬥的媚日，跟正在掀起的舉報莫言如出一轍，都是狹隘民族主義膨脹，常識社會退步，面對未來的巨大不確定性，各路妖魔鬼怪瘋魔登場無知秀下限的狂歡。

只不過，當極端認知能夠在整個社會掀起一場輿論風波，並且很大程度上獲得認同，還能導致企業股價持續下跌之後，就不得不讓人憂心整個社會的價值認知。 常識上來說，經濟愈發展，社會愈進步，距離文明的距離愈近，很可惜，這樣的定律在有些地方卻不能應驗，頻繁折騰之下，社會認知輪迴跌宕，被扔進垃圾堆之後再次回潮，還能有廣泛輿論基礎，很大程度上預示著，我們與文明的距離不是近了，而是遠了。

長此以往，恐怕這些群體看到紅綠燈都得渾身不自在，畢竟要說形象，沒有誰比紅燈更像那面旗子上的紅太陽了，這是折扇、飲料瓶塗裝無法比擬的。 多說一句，我們是第二次世界大戰的勝利國，可惜在抗戰勝利近80年之後，我們的心態卻依舊停留在被剝削被壓迫被侵略的層面，對待這個讓我們痛恨又羨慕的近鄰，依舊做不到就事論事和心平氣和，沒誰要忘卻歷史，但也不能天天把歷史掛在嘴邊，一會「風月同天」一會又「不共戴天」。

當「媚日」這把刀的對內殺傷力愈大，可能就意味著一個族群正在癲狂中失去自信，向著一條逆文明的不歸路狂奔，農夫山泉不是第一個受害者，更不會是最後一個。