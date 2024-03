美民主政治一路走來 還在實驗

台灣在1月19日的大選期間,廝殺對陣好不熱鬧,開票後敗者認輸,致電恭喜當選人。真做到了論語八佾:「揖讓而升,下而飲,其爭也君子。」台灣開年選舉成了自由世界的典範。反觀美國,全國還籠罩在上次選舉後暴民攻擊國會山莊,史無前例流血暴動的陰影下。

一個當年內戰標擧著反奴制的林肯之黨(The party of Lincoln) 共和黨 ,已淪喪到被川普 一介匹夫反挾持全黨,而無一異議: 上至國會議員,下到販夫走卒,全黨定為一尊。這種近乎宗教式(cult)的跟從,不但對川普從早期通姦、強暴女性、商業詐欺,到現在洩漏國家核武機密、選舉干涉到暴動等罪行, 不但視之如不見,還讓川普用 「政治迫害」的說詞拿來做募款宣傳工具。共對川普的91項民事及刑事訴訟,是美國法治的必然。就只希望「正義及時」,讓他脫罪無方。(Justice delayed is justice denied)。

川普最近口稱「亞非裔毒害美國血液」的言詞,是承早些年說「西語裔來的都是強暴犯、毒犯」的延續版。當一些有識之士質疑他這次居然拿的是希特勒在「我的奮鬥」自傳中的同樣仇恨字眼,川普當眾否認看過此邪惡之書「Mein Kampf」,偏偏他對此書名的標準德國發音露出了馬腳。

川普從早期與「白人至上主義」組織眉來眼去,到現在與「納粹 希特勒」齊肩併席是他一廂沐猴而冠的奇想。他可沒有一世魔王希特勒年青從戎上沙場的勇氣,唯有他的市儈堪與黑社會老大相比擬。

是的,美國的確是病了。這個世界唯一連續不間斷達200多年的民主體制,難以想像會接受到這番的考驗。眾多被誤導「式微」的白人,居然能簇擁一個宣告破產六次的奸商,更遑論如何做自由世界的領導人。

我聽過不少美國知識份子都謙稱「美國民主政治」還是個實驗。一個政治讓人群平等,能共和共榮,做到「近者悅,遠者來」的實驗。美國一路走來, 在1860年代的內戰 犠牲60多萬人,還是無法根除深植南方的種族意識。而在二次大戰期間,做為盟國主帥的美國,還是有民間納粹組織,也有國會議員公開呼應希特勒。一個實驗,成功不是必然。開國先賢富蘭克林在回答人家對美國將是共和制還是回君主制的問話說:「是共和制, 如果你們能保有它。」(「A republic, if you can keep it.」)

從太平洋另一頭過來的我們,有相當的人也許是因為反共的歷史淵源和較保守的經濟觀,在政治上往往傾向共和黨。這回為了維護我們族裔的大是大非和美國民主自由體制的延續,讓我們暫且凌駕黨爭團結一致, 在今年11月用我們神聖的選票 給美國輸血。