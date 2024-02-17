生娘嚴苛 養娘冷漠 港人無奈

前20年無法完成的23條立法，終於在香港 特首李家超任內完成了，應該毫無懸念下會在諮詢期一個月後通過。

香港國安法強行頒佈及實施後，為基本法23條掃除障礙。香港先後經歷50萬人、100萬人和200萬人上街抗議嚴苛的23條，把香港人束縛到無法動彈。當局不惜一切後果去撤底毀掉了香港民主自由基石。當年首任特區保安司的葉劉淑儀推出23條立法，被香港人弄到灰頭土臉。20年後她接受英國BBC電台訪問，膽敢迎戰西方名嘴，眉宇之間看到不懼挑戰的葉劉，不禁讚嘆她的勇氣，要她出任香港行政局召集人而沒有當特首，真有點屈就了她。

在英國殖民統治下，香港成為世界金融和航運中心 ，把西方和東方密切聯繫起來，連老舊東方巨龍也喚發出活躍生命力。20世紀英帝國的沒落，紛紛退出殖民地。中英就香港前途談判，英國力不從心，只好乖乖地接受中方大部分條件，沒有為香港人爭取最佳的政治安排，只輕輕地卸下包袱，給香港留下大筆財政盈餘和有現代化城市的設施，如完善地下鐵集體運輸系統，完成了有玫瑰園之稱香港國際機場。

回歸前制定了香港基本法，其中附件23條就香港國安問題作了伏筆，說應由特區成立後自行立法。經過自2019年四年來政治環境的變遷，終於迎來不能抗拒的23條立法。

英國作為中英聯合聲明簽約的一方，由於國力日漸衰弱，自己面臨脫歐 難題，自顧不暇，且從本身經濟力益考慮，對強權處處退讓。後來中國外交部發言人公開宣布中英聯合聲明已是歷史文件，英國也沒有作出強烈抗議，更沒有堅決反抗的行動。當年本來應賦予港人居英權，只用BNO（英國海外公民護照）來敷衍，在港出生香港人可以免簽入境卻非居留。2019年後經各方反對，英最後才決定持BNO護照香港人可定居英國。幾年間已有約30萬持BNO護照港人移民 英國。英國待香港人政治上的冷漠，真的令人心疼。當今世界火頭四起，俄烏戰爭、南海主權紛爭、中東火藥庫爆炸和紅海導彈射商船等，令只有七百萬人的香港更容易被人遺忘。

港人曾經抗爭過，青年人上街抗議，未獲應有反應和理性處理，他們不知世途險惡，行為日趨偏激，終於被捕被囚，面臨嚴刑苛法的惡待。

親娘嚴苛，養娘冷漠，香港人可憐又無奈啊！