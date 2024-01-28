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如果賴清德凍結名存實亡的台獨黨綱

薛偉(紐約)

台灣最美麗的風景是人，而台灣人生活在自由民主的社會中，才孕育成了美麗的風景，期望台灣人民都能珍惜自由民主的社會制度，其重中之重是要推動執政黨和反對黨之間的良性互動；其次是要謀求台海的持久和平。

在台灣不分省籍，藍綠白各黨派，新老原住民，大家都是同舟一命，如果中共真的武統台灣，不論所謂台獨份子、自由民主人士無一不墮入專制的泥淖中，就連親共投降派最後也會一個一個地被收拾掉，大陸解放後，以及香港九七年至今的知識分子血淚史，就是最慘痛的教訓。

現在最大的難題是：中共一再堅持非承認「九二共識」不談的頑固態度。台灣方面如何集思廣益，研究如何有彈性地對「九二共識」再度詮釋？

筆者認為：統一和獨立是一道選擇題，而不是是非題。世界歷史上有爭取民族獨立的英雄，也有為祖國統一的志士。統獨不是人類追求的根本目標，反共也不是我們的最高價值。唯有天賦人權，人民的自由、幸福、和平、安樂才是人類永恆不變的真理。執政黨為人民謀福利，沒有任何政黨的利益，一切唯國家前途和人民的公意是從。

「台灣是一個主權獨立的國家，它的名字叫做中華民國」，這已經成為台灣大多數人的共識，宣布獨立實際上不再是客觀需要。為了杜絕中共的犯台藉口，如果台灣再主動一點，由賴總統提議凍結已經名存實亡的台獨黨綱，指出『人民的福祉高於一切，台灣的前途必須由台灣人民在展現自由意志的前提下決定。』這就是最大的善意和打開兩岸和平大門的鑰匙。

賴清德有心胸宣示退出派系，團結國人，要做務實的全民總統，何不以「山不就我，我去就山」的精神，往前再邁一步，贏得國際社會更大的理解，同情和支持，也許台灣歷史會開創新局。

筆者一直提倡「大陸要民主，台海要和平」，台灣人民要有耐心，「天行有常，不因堯存，不因桀亡」，但「人有善願，天必從之」，大陸人民的最終前途必然會步入世界民主的殿堂，時間站在自由民主一邊，海峽兩岸永久和平的一天必然會到來！

中共 中華民國 賴清德

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