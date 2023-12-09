外交家兼謀士的季辛吉

季辛吉 以百歲高齡辭世，結束了作為中國人民好朋友的一生。生前仍然風麈僕僕前往北京進行私 人訪問，習主席親自接見。他是個與中國關係良好而且熟悉中國領導人個性的美國外交家。

1972年季辛吉以美國國家安全顧問身分訪問巴基斯坦時，藉肚痛需治療而失蹤，原來秘密潛水大陸替總統尼克森安排出訪北京事宜。季辛吉順利完成使者任務，由此開創了中美建交經濟合作的新時代。季辛吉亦由謀士身分華麗轉身成尼克森總統政府的國務卿。

據統計季訪華高達近百次，不愧為中國難得的好朋友。說季辛吉離不開談到尼克森總統，尼任內最主要成就為訪問中國，促成中美建交，發表中美三個聯合公報，訂下美中關係的準則和規範，打開了中共多年閉關鎖國的鐵幕。中美聯合推動世界發展，孤立並削弱蘇聯赤色帝國，為世界劊造了和平安定的環境。季辛吉思想和外交觀點也影響美國的國策，後來的民主黨幾任總統基本上遵從季辛吉定下對中國友好方針處理中美外交事務，季辛吉成為美國國務院中國問題的祖師爺，不時就對華方針出謀劃策。 正因為美國把政治籌碼都押在中華人民共和國上，忽略了與美國有傳統良好合作而且不斷完善民主制度的中華民國 。中華民國是個獨立自主政權，有自己政府軍隊，轄下幾千萬中國人，是聯合國 創始國之一，豈能一下切割而不顧呢？

台灣在風雨交加政治環境下被中斷台美正常交往，並被逐出聯合國，如此做法也違反聯合國憲章，做得有點短視和過分。看在台灣人民眼裡，季辛吉是個冷待中華民國絕情之人。經過幾十年美中交往，美國人終於發現問題的關鍵，回過頭來才去設法修補。尚幸為時不晚，後知後覺，及時糾偏，總比一直錯下去為好。在上下一片讚頌季辛吉對中國政策美譽中，我給這位來自德國猶太人的後裔潑點冷水。他是個對中國甚為瞭解之謀士，但冷待台灣，漠視行憲奉行自由民主的中華民國，證明他是個缺少政治光環的外交家。