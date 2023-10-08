加州黑奴後代賠償案 提解方

黑奴後代的現金賠償提案（Cash Reparation）是加州 州長紐森提出，並與幾位立法大員，在2020年共同組建的「加州賠償工作小組」，試圖作為全美的典範，但反而吹皺了歷史上的一池春水。

我們都知道在一般民事的求償，主張冤有頭，債有主；首先要確定誰是受害人？誰是受益人？如今這個提案是有受害者的後代，卻沒有受益人，若此，則全體加州納稅人是蓄奴的間接受害人。

筆者並沒有反對黑奴後代的賠償，畢竟黑奴是百年來受害的一方，正義可以遲來，但是不能不來。所以確認誰是黑奴的後代，是小組的急務。根據人口統計，在1852年約有200位黑奴在加州，小組推測目前約有1500位黑奴後代在加州。

那黑奴年代的蓄奴受益人的後代在那裡？他們在那裡？當年蓄奴的農場主，莊園主多是白人，很多白人後代還藉此吃香喝辣，擠身主流、上流社會百年。有多少這樣的白人受益者後代在加州？這應也是工作小組的急務。

畢竟美國也曾向二次大戰期間，被關在集中營的日裔 後代損失，賠償16億美元，每位日裔2萬美元。所以適用國家賠償法來補償黑奴後代，是有例可援的。

但從目前的提案看，這小組捨正途改走捷徑，希望由全體加州的納稅人來負責賠償。試問，目前加州納稅人的祖輩蓄奴了嗎？祖輩有因黑奴不當得利嗎？民調近60%反對是只有單一黑奴後代受到賠償，那其他族裔呢？因宗教受迫害的呢？

9/24的洛杉磯 時報報導，該小組希望從州預算的3100億中，能撥出150億，讓這個賠償案能順利推動。洛杉磯時報並指出這個工作小組是由9人組成，其中8位黑人，1位日裔美人。有人質疑這個工作小組為什麽沒有多元化包括拉丁裔及華裔？小組的公正性和客觀性，已經不言可喻了。

如果真的在明年選舉由選民投票通過，由納稅人負責現金補償，筆者認為，在社會發展的進程，我們可以對社會成員的困難與歷史不幸，進行所謂的「紓困」，把要動用的億萬現金存入黑人信託基金。唯有黑奴後裔可以申請，舉凡健康、醫療、教育、住房、生老病死等都可以從寬申請補助。

但如有受賠償的後代，對社會任何行業的打砸搶，個別或夥同的傷害，也必須由這信託基金來賠償。 這樣的基金保險設定，後代可以理由正當得到補償；如有社會各業遭到他們的破壞者，亦可求償。黑奴後代可以有機會學習對基金的自律，否則，賠償很快耗盡，不能再藉祖先的不幸博取同情。