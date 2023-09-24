汽車工會大罷工 難題怎解

﻿「人比人氣死人」，每個人的天資、能力、努力等條件不同，甚至有人生於富貴權勢人家，早已具備先天優勢，與「富二代」及「官二代」有何可比？

目前美國三大汽車製造公司工人罷工 ，堅持加薪40%，好與公司總裁同樣的增加幅度，認為目前公司已經答應工人20%的加薪仍然不夠，就是「人與人比較」的實例。

通用公司GM 的總裁Mary Barra 在訪問中回答，她在2022年拿2900萬元為薪水加上紅利的總數，紅利是依照公司營運的成績，公司賺錢愈多紅利愈高。

為何要給總裁及其他主管紅利呢？因為他們是決策者，公司的前途是操在他們手上：研發新車、淘汰舊車、技術改良、備足原料、發掘新市場等重要決策，如果公司因此賺錢給予獎勵。反之，他們會是第一個捲鋪蓋走路的人，底下工人的工作也可能不保，遑論加薪。總而言之，公司的盛衰存活完全依靠責任重大的決策者。

工人不是不重要，其罷工時公司就要停擺；但是工人每天日出而作日入而息，不需像決策者日以繼夜操心，承擔風險。如果有這一點共識，有必要斤斤計較去比較嗎？

當然，公司對工人的福祉也應該關注，尤其是現今美國物價高漲的情況。GM 在過去四年只加了4%，如果不罷工，仍是無動靜調整，也實在說不過去。

筆者建議：工作的性質、責任、能力不同，工人不要與決策者比較。公司應該比照生活指數調整薪資，所有人員的調整比例相同。目前資方願意給工人20% 加薪，已經可以對抗通貨膨脹，沒有理由要求40%。

太高的製造成本，將難與在美國沒有工會的日本車製造公司競爭，導致新車滯銷的結果，是公司裁員工作不保。想要增加薪資可用通膨調整後的時薪外，加上比較有「彈性」，根據營運成果分發紅利的方式加薪。

總言之，如果公司賺錢，除了主管拿到紅利外，公司也應該發一些給工人。當然，目前三大公司都在追趕發展電動車 ，成本大而利潤少；公司要驗算必須留下多少資金備需，餘額才能發放紅利給工人，這個發放紅利的作法不是「人與人比較」的結果，而是大家在共同為公司營運努力下「有福同享」的報酬。