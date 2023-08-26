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零元購猖獗 洛市梅西百貨遭快閃 古龍香水被掃貨

颶風襲南加

潘汝淦／洛杉磯

山崩石滾亂持矜，

環宇四周不安寜。

喜萊莉瘋強勁，

如克林頓事鬧心。

社區慷慨贈沙袋，

超市擁擠奪包瓶。

寒雨難澆親朋暖，

同舟共濟永太平！

喜萊莉

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一洲焦點／習近平的「秦剛時刻」

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