「求同言異」上合組織發展走向

印度 總理莫迪5日以視訊方式主持第23屆上海合作組織高峰會，與普亭、習近平、巴基斯坦總理夏立夫等國家領導人同框。會後發表「德里宣言」，說明成員國對當前國際情勢的看法及合作構想，同時也發布了「打擊導致恐怖主義、分離主義和極端主義的激進化」、「數位轉型的合作」兩份聲明文件。

事實上，此次會議本來計畫以實體方式舉行。但在5月的外長實體會議後，臨時改為視訊。看不到中印俄三大巨頭面對面，也沒有場外的雙邊會議，讓此次高峰會失去許多亮點。

若是從結果來看，此次德里峰會呈現會員國「求同」、「言異」的兩大發展策略。德里宣言及反恐、數位合作文件，顯示會員國「求同」的努力。相較於上屆烏茲別克峰會的「撒馬爾罕宣言」，德里宣言內容大幅縮水；以字數論，不到2500字，只有上屆的3成左右，可見雙方有共識的內容大不如前。

事實上，印度原本共提議去極端化、數位轉型、推廣小米作物、永續生活模式等4項議題，但只有前2項獲得所有會員國的共識，得以化為聯合聲明。印度本身也反對中國的「一帶一路」計畫，是唯一沒有在聯合聲明中給予背書的國家。與美國關係升溫的印度，也力阻在聲明中納入強烈抨擊美國的論述。

對於無法達成共識的部分，上合組織採取的方式就是讓會員國「各言爾志」。在高峰會上，主要國家都利用這個平台來宣揚自己的理念。這是俄羅斯總統普亭在瓦格納 兵變事件後首次出席國際會議，他感謝會員國領袖支持俄羅斯「保護憲法秩序和民眾生命及安全」的行動，隱喻會員國在瓦格納事件中給予的支持。面對入侵烏克蘭之後面臨的困境，他強調將持續抵抗外部壓力、制裁和挑釁。

中國國家主席習近平則提出要防範外部勢力在此地區發動新冷戰及集團對抗，反對霸權霸道霸凌行徑；他也建議擴大以會員國本幣結算貿易，將矛頭指向美國及其主導的美元政經秩序。印度與巴基斯坦則就恐怖主義問題互為攻防。印度批評有些國家以跨境恐怖主義作為政策工具及庇護恐怖分子，要求上合組織不該迴避批評這些國家；巴基斯坦則反擊，不應該利用恐怖主義作為外交得分的手段。

在有限的成果中，會議最主要的意義是接納伊朗成為正式會員國。這也是上合組織繼2017年接納印度與巴基斯坦之後再次擴員，讓涵蓋的地理範圍從原先的中亞與南亞地區，擴展到西亞；由於白俄羅斯 也已申請入會，上合組織的規模還將進一步擴大。

雖然它目前的功能有限，但中國已建議成立上海合作組織開發銀行，俄羅斯則主張將「區域反恐架構」擴大成處理所有安全威脅的中心，而印度也同意上合組織的改革及現代化，可見上合組織的功能很可能強化或轉型。除了印度之外，上合組織的成員國在屬性上都仍有強烈的反美色彩，這些國家抱團的結果，將獲西方高度關切。