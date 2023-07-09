我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

「求同言異」上合組織發展走向

方天賜（新竹市）

印度總理莫迪5日以視訊方式主持第23屆上海合作組織高峰會，與普亭、習近平、巴基斯坦總理夏立夫等國家領導人同框。會後發表「德里宣言」，說明成員國對當前國際情勢的看法及合作構想，同時也發布了「打擊導致恐怖主義、分離主義和極端主義的激進化」、「數位轉型的合作」兩份聲明文件。

事實上，此次會議本來計畫以實體方式舉行。但在5月的外長實體會議後，臨時改為視訊。看不到中印俄三大巨頭面對面，也沒有場外的雙邊會議，讓此次高峰會失去許多亮點。

若是從結果來看，此次德里峰會呈現會員國「求同」、「言異」的兩大發展策略。德里宣言及反恐、數位合作文件，顯示會員國「求同」的努力。相較於上屆烏茲別克峰會的「撒馬爾罕宣言」，德里宣言內容大幅縮水；以字數論，不到2500字，只有上屆的3成左右，可見雙方有共識的內容大不如前。

事實上，印度原本共提議去極端化、數位轉型、推廣小米作物、永續生活模式等4項議題，但只有前2項獲得所有會員國的共識，得以化為聯合聲明。印度本身也反對中國的「一帶一路」計畫，是唯一沒有在聯合聲明中給予背書的國家。與美國關係升溫的印度，也力阻在聲明中納入強烈抨擊美國的論述。

對於無法達成共識的部分，上合組織採取的方式就是讓會員國「各言爾志」。在高峰會上，主要國家都利用這個平台來宣揚自己的理念。這是俄羅斯總統普亭在瓦格納兵變事件後首次出席國際會議，他感謝會員國領袖支持俄羅斯「保護憲法秩序和民眾生命及安全」的行動，隱喻會員國在瓦格納事件中給予的支持。面對入侵烏克蘭之後面臨的困境，他強調將持續抵抗外部壓力、制裁和挑釁。

中國國家主席習近平則提出要防範外部勢力在此地區發動新冷戰及集團對抗，反對霸權霸道霸凌行徑；他也建議擴大以會員國本幣結算貿易，將矛頭指向美國及其主導的美元政經秩序。印度與巴基斯坦則就恐怖主義問題互為攻防。印度批評有些國家以跨境恐怖主義作為政策工具及庇護恐怖分子，要求上合組織不該迴避批評這些國家；巴基斯坦則反擊，不應該利用恐怖主義作為外交得分的手段。

在有限的成果中，會議最主要的意義是接納伊朗成為正式會員國。這也是上合組織繼2017年接納印度與巴基斯坦之後再次擴員，讓涵蓋的地理範圍從原先的中亞與南亞地區，擴展到西亞；由於白俄羅斯也已申請入會，上合組織的規模還將進一步擴大。

雖然它目前的功能有限，但中國已建議成立上海合作組織開發銀行，俄羅斯則主張將「區域反恐架構」擴大成處理所有安全威脅的中心，而印度也同意上合組織的改革及現代化，可見上合組織的功能很可能強化或轉型。除了印度之外，上合組織的成員國在屬性上都仍有強烈的反美色彩，這些國家抱團的結果，將獲西方高度關切。

印度 白俄羅斯 瓦格納

上一則

漫畫╱蔡規賴隨

延伸閱讀

普里格津被證實返俄又遭傳將辦集會 普亭威信面臨挑戰

普里格津被證實返俄又遭傳將辦集會 普亭威信面臨挑戰
白俄總統：普里格津已返俄 普亭不會殺他

白俄總統：普里格津已返俄 普亭不會殺他
白俄總統：瓦格納集團首腦普里格津 已返回俄羅斯

白俄總統：瓦格納集團首腦普里格津 已返回俄羅斯
烏諷普亭對兵變反應「虛弱」 俄官員：取代瓦格納無需另行動員

烏諷普亭對兵變反應「虛弱」 俄官員：取代瓦格納無需另行動員

熱門新聞

舊金山成為鬼城 是誰的錯？

2023-07-02 02:00
「一洲焦點」談白宮出現毒品、葉倫抵中探路、名校招生平權措施與亞裔。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／白宮出現毒品、葉倫抵中探路、平權與亞裔

2023-07-05 14:07

建國247年 美國在強弱十字路口徬徨

2023-07-04 02:00

經濟衰退狼來了 還是永遠等不到？

2023-07-06 02:00

中國管制稀土出口 僅是談判籌碼

2023-07-07 02:00

舊金山成「鬼城」 美國治理的縮影

2023-06-29 02:00

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂