侵烏戰場上 死的是什麼人？

普亭 發動侵略烏克蘭 戰爭已一年多，這場侵略與反侵略的戰爭，雙方都使用最新式的破壞性武器，非常殘暴激烈，也死傷無數人命。然而在這場戰爭中所死傷的人，是一些什麼人呢？有那些侵略者及幫兇者的兒女親人嗎？

其實，普亭發動侵烏戰爭後，俄羅斯 社會一些菁英分子紛紛逃彺外國，用行動表達了反對普亭的侵略戰爭。另一些支持普亭擴張侵略的社會菁英分子，與統治特權及權貴等階級子弟一樣躲避徵兵，不肯上戰場犧牲性命。

而在侵烏戰場上曝屍荒野慘死的俄羅斯軍人，幾乎都是俄羅斯社會中的下層邊緣人，包括囚犯、僱用兵及少數民族，這些被視為劣等之人再多死傷，改變不了政治梟雄把人當芻狗犧牲的殘酷，也撼動不了普亭對俄羅斯的統治。

一年多來，烏克蘭人民為了保家衛國，依靠西方國家各方面支援，有很多社會優秀分子積極參與反抗普亭的侵略戰爭，讓很多烏克蘭優秀人才亡命戰場，同時戰場也能鍛煉出很多傑出優秀人才。

有一些腦殘的局外人，認為烏克蘭人民反抗普亭的拼吞侵略，乃企圖傾向西方北約所致，咎由自取，既愚蠢又自不量力，雞蛋對抗坦克。然而這些支持普亭發動侵略烏克蘭戰爭之士，彷彿在合理化日本侵華，同時在合法化沙俄侵占清朝大片領土。

侵略烏克蘭這場戰爭，死傷破壞慘重，普亭不肯收手，俄羅斯那些民族主義愛國分子要繼續為其陪葬嗎？