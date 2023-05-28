土耳其大選恐難撼動厄多安

土耳其 現任總統厄多安 （Erdogan）從2003到2014擔任三屆總理，2017年厄多安通過修憲，將國家政體由議會制改為總統制，在新的總統制下，總統是土耳其的國家元首和政府首腦，擁有任命政府內閣，解散土耳其大國民議會和任命土耳其最高法院大法官的權力。迄今厄多安鐵腕統治土耳其長達20年。

5月14日的土耳其大選結果揭曉，在三位候選人當中，厄多安獲得49.50%的選票，共和人民黨的基里達歐得票44.89%，這是厄多安第一次未能在首輪投票中超過50%的選戰，遇到了前所未有的挑戰，必須參與第二輪選舉。

厄多安是不自量力的政治猛人，他以鄂圖曼帝國的心態統領土耳其。政治上東撞西碰，涉入過多的國際事務；慫恿中東難民越境，藉此勒索歐盟；參與籌組突厥國家聯盟，把手伸進中亞的五個斯坦國；調停俄烏戰爭；反對瑞典芬蘭加入北約 。在軍事上更是魯莽行動，為了打壓庫德族勢力，土耳其軍隊不時越界進入敘利亞、伊拉克，攻擊庫德工人黨（PKK）軍隊。

土耳其經濟型態類似越南、印度，是依賴外來資本所形成的以廉價勞工為主的淺碟型產業經濟，易受國際經濟波動的影響。

2021年以來通貨膨脹嚴重到70%到80%之間，目前仍然徘徊在50％的危險狀態。

厄多安卻不顧經濟學的法則，放縱里拉貶值，堅持一再降息，維持出口貿易及外來投資的繼續旺盛，一方面對麵粉麵包大餅等基本糧食，政府貼補，硬性穩固在固定的低價，同時對全國公務員加薪45%。面對凶險的挑戰，猛人的鐵腕不乏雄才大略，竟也能維持土耳其社會的大體穩定，沒有崩潰。

厄多安個性強硬、主觀堅持、無所畏懼，且土耳其有重要的戰略位置，又是北約的軍事第二大國，難以控制的厄多安確是讓美國頭痛的人物，美國必然欲除之而後快。 2016年美國一手策動的土耳其政變，由流亡在美國的土耳其宗教領袖葛蘭（Gulen）主謀，希望推翻厄多安政府，但政變最後以失敗告終。厄多安與美國的關係亦自此惡化，一度雙方關閉大使館。厄多安指控美國操控土耳其大選，拜登下令推翻厄多安政權。

今年2月在土耳其南部接壤敘利亞邊境發生了強烈地震，造成了5萬多人喪生和重大破壞，厄多安受到援救不力的批評，也使得他的選情十分險峻。

但是世界大多數的政論分析都認為，厄多安具有強大的領導能力和特殊的執政風格，能夠在詭譎多變的世局中，維持土耳其的聲勢和安定，他的強人魅力受到很多人追捧，所以十之八九，厄多安將會贏得5月28日的第二輪選舉。果真如此，美國干預未逞，將在未來五年給美國更多的磨難和挫敗。