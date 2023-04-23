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大法官知法犯法 不宜留任

薛永康（加州）

4月7日「洛杉磯時報」報導，最高法院大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）多年來接受金主克勞（Harlan Crow）提供的豪華旅遊等招待，從未依法申報；4月13日的消息又指出，他賣別墅給克勞斯，也未申報。

洛時也曾在2004揭發湯瑪斯沒有申報克勞送給他的貴重禮物──一本曾為社會改革者道格拉斯（Frederick Douglass）擁有、市價1萬9000元的聖經，以及1萬5000元的林肯半身銅像。從2004到目前為止，湯瑪斯夫婦接受了多次克勞招待的豪華旅遊，而他卻隻字不提。在另一方面，克勞在過去捐款給共和黨達1000萬元，可是用錢去影響詮釋憲法的大法官湯瑪斯則不宜。

筆者曾為國防部稽查審核員，核准或是裁減航太國防公司申報的預算，就職前要接受「行為準則及倫理（Ethics）」訓練：避免與被審核的公司員工太接近，也不能接受禮物。目的是避免得到利益後做出不客觀的決定。同樣地，湯瑪斯難道不知金主不會白送錢，受益者瓜田李下難避嫌？

「選民無法贏得選舉，但是金主卻可以！」（Voters do not win elections but donors do!），雖然此為演員湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演電影中的劇中獨白，但非戲言，一語道盡金主對美國政壇的影響力。換言之，政治家以及大法官如能以國為重、獨立自主，必須遠離金主，尢其大法官應該婉拒來自金主的禮物及待遇。湯瑪斯20年來接受了不少禮物禮遇，對申報的明文規定視若無睹，他違反了行為標準及執行程序，知法犯法，不宜留任。

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