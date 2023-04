大法官知法犯法 不宜留任

4月7日「洛杉磯時報」報導,最高法院大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)多年來接受金主克勞(Harlan Crow)提供的豪華旅遊等招待,從未依法申報;4月13日的消息又指出,他賣別墅給克勞斯,也未申報。

洛時也曾在2004揭發湯瑪斯沒有申報克勞送給他的貴重禮物──一本曾為社會改革者道格拉斯(Frederick Douglass)擁有、市價1萬9000元的聖經,以及1萬5000元的林肯半身銅像。從2004到目前為止,湯瑪斯夫婦接受了多次克勞招待的豪華旅遊,而他卻隻字不提。在另一方面,克勞在過去捐款給共和黨達1000萬元,可是用錢去影響詮釋憲法的大法官湯瑪斯則不宜。

筆者曾為國防部 稽查審核員,核准或是裁減航太國防公司申報的預算 ,就職前要接受「行為準則及倫理(Ethics)」訓練:避免與被審核的公司員工太接近,也不能接受禮物。目的是避免得到利益後做出不客觀的決定。同樣地,湯瑪斯難道不知金主不會白送錢,受益者瓜田李下難避嫌?

「選民無法贏得選舉,但是金主卻可以!」(Voters do not win elections but donors do!),雖然此為演員湯姆漢克斯(Tom Hanks)主演電影中的劇中獨白,但非戲言,一語道盡金主對美國政壇的影響力。換言之,政治家以及大法官如能以國為重、獨立自主,必須遠離金主,尢其大法官應該婉拒來自金主的禮物及待遇。湯瑪斯20年來接受了不少禮物禮遇,對申報的明文規定視若無睹,他違反了行為標準及執行程序,知法犯法,不宜留任。