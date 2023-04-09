居家上班好處多 樂見新走向

洛杉磯縣在3月底終於解除了因新冠疫情 發布的緊急通令，在疫情迅速改善以及白宮提供的財政幫助下，美國經濟逐漸走強，但是勞動力似乎無法跟上企業腳步。原因之一是許多員工已習慣疫情嚴重時居家上班，不願意被要求一星期五天都在公司，因此離職及遷徙大有人在。

無疑地，居家上班好處多，不需要駕車，尤其是加州 的高速公路車滿為患，上下班時間，15 英哩路得花一個小時。加上汽油價格全美最高為一大負擔，汽車排氣也造成環境污染。如果工作不需面對面的溝通，在家工作可按時交差，居家上班有何不可？

居家上班有很多好處，唯一的條件是員工要能租得起、買得到住處；否則搬到房價較低的德州、亞州、內州等地居家工作不是更理想？這也是加州人口負成長，移出比遷入多的主要原因之一：房租太貴、房價高昂。

「Work from home? Not in a red state」是洛杉磯時報4月2日的報導，除了一些紅州 堅持員工到公司上班外，加州為全美五個最自由開放、願意讓員工居家上班的藍州，也是高科技以及其他白領員工聚集之地。「事求人」的廣告吸引居家上班各種選擇：或是一個星期三天在公司、兩天在家，或是五天都在家上班等各種上班組合。

據洛時，不願開放員工居家上班的保守紅州為阿拉巴馬、阿肯色、路易斯安那、肯塔基、田納西。 田州大城孟菲斯絕大部分雇主要求員工到公司上班，但當地的一些政治人物及商界領袖則認為，疫情解除後硬性要求員工一星期在公司五天，只會攔阻高科技人才遷入，使紅州停留在低薪的藍領工作領域，而無法提昇發展。

居家上班是新的走向，實為新冠疫情帶來的唯一正面影響， 提供員工不需通勤往返以及其他的方便。 筆者為退休族，參加的多項活動皆在線上舉行已經兩年，會員無遠弗屆且大幅增加，在台灣及在加州或全球各地的會友除了時差外，同步上線互見交流。雖然疫情已趨緩，大家都已樂意持續這個不需要面對面而能溝通的新走向。