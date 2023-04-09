川普身陷法律危機 換來政治復活？

川普 終於被紐約曼哈頓 的大陪審團起訴了。他以一介平民，卻因有前總統的身分，受著納稅人給他的特勤人員保護，一行車隊浩浩蕩蕩到達下城法院作報到、打手印、過堂等例行手續，然後給法官飭回候審。這個因為他涉嫌於2016年大選前兩周，動用13萬美元買通色情女星隱瞞他們之間的姦情，以免影響選舉結果，因而衍生了34罪名，後果將會如何，很多史法學者、政論家、及媒體時評者看法不一。

川普至少還有三項正在醞釀中的其他刑事案（聯邦特檢官對他教唆2021年1月6日暴動案、私下偷藏政府高度秘密及敏感文件的調查、喬治亞州對他於2020年敗選後親以電話脅迫選政人員企圖改變選舉結果）相較，這個「封口費」的罪名似乎無傷國家安全，不必小題大作；而且如果萬一此案產生對川普有利的判決，將會影響其他那三項更重要案件檢方的「士氣」，似乎不值得。

不過這和大選結果有關，假如當時川普的醜聞公諸於世的話，他在2016年很可能就會落選，而整個美國歷史可能就會改寫，所以這也是含糊不得的事。

那這34項偽造文書及賬目的控告有何問題？原來在紐約州這的確是可告的罪名，但只屬輕罪(misdemeanor)類，多半是罰鍰了事；要成為可以置人入獄的刑事重罪(felony)，在偽造文件後面要有更嚴重的不法目的，這是一重不易跨越的高山。因此在聯邦司法部成功將川普的前任律師科恩下獄後，就沒有再為此案追訴川普，集中精力於暴動及密件兩案；於是這個封口費案，就由紐約曼哈頓的新任檢察官 白艾榮(Alvin Bragg)承當下來了。

至於證明嚴重不法，是否能夠成立，許多法律專家見仁見智說法不一。當然誠實的選舉手段和競選言論是民主政體的基石；但是如今美國聯邦及州和地方所有候選人，都是儘量(包括出錢)拚命往自己臉上貼金，隱瞞自己的短處，並沒有義務要把一切的不法不道德的勾當公諸於世，要隱瞞也是人之常情。檢察官是否能說服足夠的陪審員判川普有「重罪」而須坐牢，實是有風險之舉。

到底這位曼哈頓(還有聯邦和喬州的)檢察官是否真有政治意圖，還是就事論事，只有他們自己知道了。

川普過了堂以後居然要等九個月，到明年初纔開審。屆時為了各樣法規提案、指定陪審員等等手續，恐怕進入總統競選期間還沒了，和政治混在一起，是美國法治和政壇從來沒有過、危機重重的事。

例至於其他三案，兩個多月前就聞喬治亞州對川普脅迫該州選務人員的罪行起訴在即，結果至今還無下文。據聞是因該州共和黨控制的州議會揚言將會向地檢處「開刀」。至於聯邦特檢官，現今尚在擴大或加強人證，傳訊包括潘斯前副總統等許多關鍵人物，大陪審團起訴可能尚需時日。而川普在待審期中又恢復他攻擊法官(包括法官夫人)、檢察官、及許多對他不利人物的德性；這會不會使他2024年選情反而高漲，造成下屆他可能要搬進牢房裡做總統，實是耐人尋味。