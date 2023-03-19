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矽谷銀行倒閉 引發蝴蝶效應

沈石（台灣 屏東）

美國矽谷銀行倒閉風波持續發酵，儘管相關部門快速進行處置，但金融市場仍激烈震盪。美國區域銀行股在3月13日集體大跌；與此同時，避險資產價格普遍上漲。矽谷銀行的倒閉也對美國聯準會（FED）貨幣政策走向帶來影響，除應對通貨膨脹，亦須考慮金融系統安全，目前市場預計歐美等央行將放緩加息步伐。

隨著投資者大幅削減了對聯準會下周加息的押注，並尋求買入安全性更高的債券避險。當地時間3月13日，兩年期美債收益率，自去年10月以來首次短暫跌破4％，一度暴跌60個基點，創下1987年10月「黑色星期一」美股崩盤後最大單日跌幅；十年期美債收益率下跌10.2個基點，歐洲各國國債收益率也普遍大跌。

在國債收益率暴跌背後，全球央行加息的預期正急速降溫，市場預計聯準會下周可能僅加息25個基點，甚至暫停加息。面對矽谷銀行倒閉引發的系列風暴，聯準會等央行的緊縮步伐不得不放緩。之前歐美央行制定貨幣政策，主要關注通脹走勢，但目前金融體系存在流動性風險壓力，使央行對短期繼續加息更謹慎。

面對金融危機以來最大規模銀行倒閉風暴，聯準會不得不將短期重點放在金融穩定上；一方面需要繼續加息抑制通脹，另方面也需要保護金融體系。為緩解銀行壓力，聯準會推出名為銀行定期融資計畫（BTFP）的緊急融資工具。聯準會表示，BTFP的規模足夠，能覆蓋所有未投保（高於25萬美元）的存款。

面對銀行業的巨大壓力，聯準會緊縮政策前景再生變數。不到一周前，聯準會主席鮑爾在國會作證時開啟重新加快加息步伐的大門，但這扇門如今已迅速關閉。若聯準會繼續加息，將使金融機構面臨更多帳面虧損，使銀行體系壓力進一步增加。目前美國金融體系風險尚未充分暴露，出於金融穩定考慮，聯準會可能會在3月暫停加息，給市場更多喘息時間。

在矽谷銀行風暴衝擊下，美國經濟下行壓力進一步凸顯；避險情緒升溫和經濟預期轉差，疊加聯準會加息節奏放緩，使得美債收益率快速回落，帶動美元指數下行，美國經濟下行不可避免。

此外，美國通脹預期下行，也減弱聯準會緊縮壓力；惟考慮到抑制通脹仍是聯準會的主要政策目標，談貨幣政策徹底轉向還為時尚早。去年聯準會只需關注通脹目標，但今年更需要在擴大就業、穩定物價和金融風險三者間取得平衡，面臨的挑戰更大。市場預測，矽谷銀行破產事件，將進一步加劇市場對聯邦基金利率定價的波動性。

聯準會 矽谷銀行 央行

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