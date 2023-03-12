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論福斯謊言及媒體自律

薛永康 加州

收視率曾經為最高的福斯電視台，最近被多明尼克投票系統，以詆毀罪名提告：謂福斯製造謊言指控多明尼克投票機作假，把川普的選票挪給拜登以致後者當選。

福斯執行長媒體大亨梅鐸已經承認明知主播們造假，但沒有阻止。原因為何？洛杉磯時報認為福斯視賺錢為第一要務，方法為挖掘或編造故事以提升收視率或是吸引觀眾，梅鐸過去已有多項被指控的類似案例，他的媒體王國付出鉅額賠款庭外和解！這次誣蔑投票機作假並非初犯，但是造成的後果不可小覷：編造的謊言損傷投票機公司的名譽、鼓動了暴徒欲推翻選舉結果，造成國會暴動七人死亡，眾多人受傷！

可以預期，福斯將以憲法第一條修正案：保障言論、新聞、以及發言的自由為自己申辯。可是法官戴維斯已明確闡釋：這條憲法並不保障蓄意曲解事實以達到人身攻擊目的之行為。

福斯是否會定罪，賠償原告16億美元目前不得而知。但是編造謊言的證據確鑿難辭其咎！如果定罪，不難想像福斯電視台的公信力將會受損、觀眾流失、廣告商卻步！即使梅鐸擁有49%福斯的股份，也許會被股東團隊以他「領導不力」除去他的執行長地位。

媒體需要自律，撇開黨派區別、不應為私利編造故事、誤報實情！福斯面臨的處境實為一警鐘，媒體應該「自律」：遵循新聞業者的職業道德、勿以身試法、「萬事以誠為貴」奉為工作信條。不隱瞞、不誇大、不造假的「誠實報導」帶來的公信力不只保護他人，也保護自己！

投票 梅鐸 拜登

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