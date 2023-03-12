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台灣變彈藥庫 恐成戰爭引信

吳榮鎮（台灣 屏東縣）

日前國防部長邱國正答詢立委質詢時首度證實，台美政府正在洽談將美軍存放於南韓、日本、菲律賓的儲備彈藥，改存放在台灣，成為美軍的彈藥庫。這則恐將引來戰爭的事件，使我想起了一則童年往事。

民國51年（西元1962年）我就讀小學五年級。有一天，美軍在我家鄉附近幾個村落巷戰演習，從屏東縣鹽埔鄉隘寮溪畔河堤出發，一路沿著我家鄉南華村（舊南勢）往泰山村（加納埔）、源泉、高樹等村落的方向，進行美軍與共軍的攻防演習。

次日，我往泰山國小上學途中，在路旁撿到一堆步槍彈殼，塞入書包，還撿到一顆未爆手榴彈。發抖的雙手握著它，一直走到泰山村莊入口，交給美軍哨兵。他回報我一個牛肉罐頭。到了學校午餐時打開，瞬時，香氣四溢，同學們都圍上來，個個嚥著口水。我嘗了第一口，啊！人間竟然有如此美食。回家後，再把撿到的彈殼拿去賣給收破爛的阿伯，換了兩根冰棒回來。

隔天，放學後揪幾個同學拿著鋤頭，到村落野地美軍紮營的樹林草叢間、垃圾堆裡，尋找美軍遺留下來的食物或軍用品。這樣連續幾天尋寶，每天都有收穫，期待美軍盡快再來。這個人生體驗，迄今仍然無法忘懷。

如今回想卻不寒而慄。如果那次不是演習是真實戰爭，美軍、國軍與共軍在我家鄉巷戰，我肯定無法繼續上學，那牛肉罐頭也將變了味，而我和同學們極有可能在那次巷戰中失去生命，或失去親人變成孤兒，在往後的日子裡，只能繼續到美軍紮營的樹林草叢間、垃圾堆裡，找尋美軍留下的食物果腹。

更憂心未來，一旦台灣成為美軍的彈藥庫，極有可能是兩岸戰爭的關鍵引信，造成生靈塗炭；或即便未立即發生戰爭，也極可能引燃台灣產業界的恐慌，紛紛出走。例如，三三會理事長林伯豐憂心，台灣產業的發展，包含半導體都是民間自己努力和政策的支持，不是美國的功勞，如果，如外媒所說美國旨在把台灣化為巨大的軍火庫，對台灣的經濟才是危險，台灣要拒絕變成戰場，台灣不能當烏克蘭

其次，美國智庫新美國安全中心資深學人史托克斯（Jacob Stokes）指出，在台建立軍火庫存是當前討論熱點，就算設立，該如何強化、分散，不被中方導彈摧毀，都是疑問。前提是，美軍會介入，才算數。

問題是，未來兩岸戰爭，誰能保證美軍一定會介入？即便美軍介入，戰場在台灣，戰爭的結局，無論誰輸、誰贏，台灣能倖存下來的，又是什麼？是美軍遺留在垃圾堆裡的牛肉罐頭嗎？它還是人間美味嗎？

共軍 國防部 烏克蘭

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