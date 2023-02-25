當人們﻿提及「人間佛教」一詞，就會聯想到佛光山開山祖師星雲大師 ，為推廣「佛教生活化」的創始者。

1967年大師與目前為長老的慈莊、慈容等法師以及一些發心的地方人士及信徒，胼手胝足在高雄的一片荒地，開發了如今頗具規模的佛光山，大師弘法70 年、道場橫跨五大洲、徒眾數百萬。

除了積極奔走全球弘揚佛法、推廣教育、濟貧救災，大師推動「人間佛教」佛法生活化；把佛法中的慈悲、喜捨、惜緣、禪定、忍辱、精進、慚愧、感恩及發願等戒律實用於日常生活之間。大師提倡的「三好」及「四給」運動的信條，信徒們都能朗朗上口：做好事、說好話、存好心為「三好」；給人信心、歡喜、希望、方便為「四給」，為一待人處世的準繩，步向家庭及社會和諧、世界和平的指針。

大師一生經歴許多驚濤駭浪，都能處變不驚轉危為安，在他的回憶錄以及著作等身的書籍裡都有敘述；對救助他的人心懷感恩，對遭遇的逆境及惡人從不埋怨也不懷恨。大師平易近人，循循善誘，鼓勵多於指責，跟隨他一生的弟子們可以見證。對於信眾的要求是有求必應，大師在眼力及身體不適時，仍然提筆寫一筆字贈送或是解答疑難問題。

在南加 的民眾及信徒何其有幸。大師排除萬難建立了北美最大的西來寺，提供了一個淨化人心及洗滌身心的園地。西來寺信眾多年來秉照大師敦親睦鄰以及幫助弱勢團體的信條，每年參與當地國慶遊行 、發放冬令救濟、防疫物資以及清寒學生獎學金、參與綠化環保等活動，完全融入美國社會，為鄰里稱道。

大師捨己為人，為宏揚佛法不遺餘力，佛光山已經成為與法鼓山、中台山、慈濟基金會為台灣四大佛教名山之一。大師實為最令人尊敬的佛教領袖，如為大師信徒，應該不負他的一片苦心，繼續遵循「三好、四給」運動把佛教發揚光大造福人群，祈求世界和平。

大師雖已乘鶴歸去，他慈祥和藹、細心呵護關心、音容宛在，如同一位「大家長」永遠活在信眾的心中。