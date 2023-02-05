婉謝麥卡錫 訪台此時不宜

去年年底，賴清德副總統在參選民進黨 主席的政見發表會中，提出「和平保台」的主張，很明顯地改變了民進黨「抗中保台」的一貫立場。

今年年初，偏藍色彩的「民主教育基金會」發表民調 ，對「抗中保台」及「和中保台」哪一項對台灣最有利的問題，53%的民眾認為「和中保台」對台灣最有利，認為「抗中保台」最有利的只有25%。同一民調中，對是否同意「親美可保台」的問題，則有62%的民眾表示不同意，同意的只有29％。

這兩則新聞，似乎揭示台灣民眾對兩岸關係的意見風向開始轉變了。

這個現象其實在去年九合一選舉中已見端倪，民進黨在各縣市長及議員席次選得七零八落，「抗中保台」顯然沒有發揮戰力。而「親美保台」這張牌則更早在去年8月初就已經開始褪色；裴洛西 的訪台一日遊，給了中國大陸一次海空圍台的實彈、實境軍演，海峽原有的所謂「中線」從此一去不復返；試想，如果裴洛西沒有來訪，陸方的圍島軍演不知會在國際上掀起多大的撻伐之聲，但是就因為裴洛西訪台之故，國際關切之聲有之，譴責之聲幾不可聞，連美國也摸摸鼻子啞口無言。何故？你自己惹起的啊！

俄烏戰爭打了一年尚看不到終戰的時機，國際主流媒體卻幾乎一致將台海危機列為全球危機的最高熱點，可能因為西方戰略家們界定俄烏之戰限於兩國交兵，美國及北約盟國只提供武器彈藥，本身並不介入，用一場代理人的戰爭拖垮俄羅斯；而台海戰爭則被許多人評估更為危險，如果一旦爆發，恐將引發世界大戰。

於是一時之間，各種兵推、戰爭爆發時間點等等推測紛紛出籠，美國的戰略菁英籌謀在台海複製另一個烏克蘭戰爭，以台海及台灣為戰場拖垮中國。台灣突然被推到全球危機的聚焦點，被形容為火藥庫、地雷島等，不一而足。

如果我們跳出糾結兩岸關係數十年的舊盒子，略作反向思考，就會發現正因為台海危機被推到前所未有的嚴峻狀況，反過來看，兩岸的和平解決就顯示其前所未有的重要性，它的重要性不僅是兩岸人民的共同期待，也是世界和平的關鍵。

俄烏戰爭對烏克蘭人民及國土造成的傷害及毀壞之嚴重，令人怵目驚心；誠然，兩岸問題終極和平解決絕非易事，但當前如何維和避戰確是第一要務。近傳美國新選出的眾院議長麥卡錫，將效仿他的前任裴洛西訪問台灣，大家可以預見此舉將為台海的緊張情勢增加多少擦槍走火、甚至爆發嚴重衝突的風險，政府有責任要予以婉謝，禮貌但堅定地告訴他：「謝謝好意，但對不起，此時不宜！」這是操之在我，政府可以做到的事。

2024年的大選可能關係到全球的戰爭與和平，台灣突然站在世界戰爭與和平的浪峰上，它下一步的角色會是戰爭的引爆器，還是和平的壓艙石？台灣人民的抉擇將受到前所未有的注目，台灣人自己想清楚了嗎？