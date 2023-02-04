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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

燃紅興隆

陳安利／亞特蘭大

新春延續照明籠

高懸際會夜蒼穹

萬盞彩罩火焰衝

天燈冉升飄隨風

融合一體繁星空

祈願誠盼述心衷

啟迪智慧猜謎頌

和睦相處情深濃

上一則

憂工資與中國 Fed拿捏利率防通膨

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