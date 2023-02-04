在我們的周圍有前後、上下及左右之分。前倨後恭、左右逢源、瞞上欺下，都表示個人人格。

左右有更多的延伸意義。尤其在政治上。在美國，共和黨 都被認為是右派，民主黨 則是左派。前總統川普可算是右派的祖師。他要重振美國往日威風。他的心中只有美國。他敢做敢當，所以至今，雖然在野，他仍然呼風喚雨。然而共和黨內，也有比較溫和的。在這一次共和黨占多數的眾議院，議長選舉，卻被少數極右派要脅。所以經過四天15輪選舉，加州的麥卡錫（Kevin McCarthy)才被選上。這就是關鍵少數控制多數。

反觀民主黨內，也有溫和及激進的。後者就是極左派，也稱做進步派（progressive)。後者一直以全民健保為主的政治訴求。

共和黨主張小政府。民主黨則要求大政府，向富人加稅。共和黨卻以減稅為訴求。許多加入共和黨的，以上述理由居多。民主黨偏向照顧少數民族，所以黨員比較多元化。共和黨則以白人居多數。民主黨比較重視環保，共和黨重視大企業，比如石油 ，媒礦的開採，不重視環保的影響。

在財政金融方面，也有左右之分。右派就是鷹派，在這次通膨時，就主張快速加息。鴿派比較溫和，希望緩慢升息，算是左派。

在宗教方面，基督教不包容其他宗教，可算是右派思想，回教更是極端，佛教則比較包容。

在國際關係上，美歐先進國家，早期對殖民地，以剝削占領為主。英國強銷鴉片到中國，導致1860年鴉片戰爭。大清戰敗，賠錢還割香港給大英帝國，這就是標準的強權文化，也可說是右派文化。

很奇怪的是，在美國，不管右派，左派，都一律反對中國。因為中國是由共產黨統治，可算是左派的國家，美國則是標準右派國家。

在文學上，也可視著者及其見解及思想，而分左派或右派。當然推銷共產思想的，一律視為左派作家及作品，如郭沫若，魯迅之流。

總而言之，我們生活在一個對立的社會，不只貪富差距愈來愈大（上、下之差），而且對立的思想愈離愈遠，左右抗爭愈來愈激烈，所以在政治上，容易造成一個分裂的國家。美國正一步一步向這個方向走，這是民主制度必然的結果。