國家機密滿天飛 何時能回籠？

為了前總統川普 離開白宮時帶走了大批包括國家最高機密的文件而又不肯合作繳還，逼得聯邦調查局不能不向法官取得搜查令前往其海湖別墅起出收回。這證據確鑿的案件本已交由司法部 長特任的檢察官處理。

後來忽傳拜登 總統也有副總統時的十件機密文件，出現在賓大拜登中心智庫的壁櫥裡，其後拜登的律師們又在他德拉瓦州家中的書房和車庫陸續尋獲其他機密檔案，包括遠至他參議員任內的文件。拜登雖口口聲聲辯稱他對國家機密絕對慎重，且文件數量及反應和川普不可同日而語，但司法部長為了避免和上司(總統)有利益衝突，還是任命了另一位特檢官來處理，以示一視同仁。

同時拜登為了標榜清白，自動開放他家讓聯調局派員徹底搜查了一整天，又起出機密檔案多項，自此共達25至30件之譜；連民主黨國會議員都頗有微詞。同時也令人懷疑，假使拜登都會不清不楚地牽帶自己都不太知悉的機密文件下台，那其他卸任的官員議員是否也會有類似情形？可想見這些日子許多台上和在野的政客都戰戰兢兢地翻箱倒櫃，看看自己是否有意無意間觸犯國家機密法。

果然不出所料，現在又傳出另一前副總統潘斯在印第安納州的家中也發現密件。可見今後此等事件可能層出不窮；如是則聯調局幹員們一定會疲於奔命，到處去搜查找回這些與國家安全攸關的檔案，以免流入敵人手中。可見美國官紀因為疏於執法，已到了危險階段。嘗憶當日川普機密文件事發之日，他尚辯稱其他許多人亦有同好，當時大家尚以為這是毫無根據的託辭，現在看起來他可能至少對了一部份。

其實攜帶機密文件離職，除了無心之失外，也有如川普一樣，明知故犯。其動機無非是認為有紀念價值－－例如北韓頭子和他之間的「情書」－－或是撰寫回憶錄時所需資料；或也許更有其他不良動機。例如有人猜測川普是否有意在某種情況下將這些文件賣給外人圖利或有更陰險的詭計，這只有他自己知道了。當然很多流失的檔案不一定都是原件，尤其是有意隱瞞者當然會先去複印機做個拷貝。不過這也是有嚴格規定的手續，含糊不得。

事至如今，也許總統及國會應下令全部現任或卸任官議員在一個月內徹底清查，如有不應出現在個人居所或其他不合規定地點的機密檔案，應從速繳回，否則過期法辦。美國法律多如牛毛，但因數量及其他因素，執行上時有困難，致形同虛設。

但這是有關國安大事，輕率不得。美國各級政府機關基層人員對文件處理本來均極小心及奉公守法，高層領導如不以身作則，維護官紀，則「上有好者、下必有甚焉」，將會影響紀律鬆懈，江河日下，國家前途堪慮。