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中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

槍枝文化變成「殺人文化」

楊申生（德州）

2023年全美各地累計至少已發生39件大規模槍擊案；非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)統計顯示，今年1月還沒過完，至少70人在大規模槍擊案中死亡，受傷人數則有167人；平均每天發生不只一件，相當於每日三人喪生、將近七人受傷。尤其幾天前，華人社區連續發生兩起大規模槍擊事件，造成18人死亡，震驚亞裔和美國主流社會。

自2020年以來，美國每年槍擊死亡人數正以20%速度增長。專家認為槍擊兇殺案激增與新冠疫情有關，在疫情封鎖下，民眾關在家裡，心情鬱悶，人人都生活在壓力之下，再加上槍枝氾濫及警察公權力喪失等複雜因素，導致近年來槍擊兇殺案激增。

頻頻發生的大規模槍擊案件已經把美國社會特有的「槍枝文化」變成了一種「殺人文化」。《富比世》雜誌報導，在大城市犯罪率上升，街頭槍擊案件愈來愈平常的情況下，許多美國民眾開始購買槍枝自保，這包含女性和亞裔美國人等少數族群在內。由於拜登總統宣示將收緊槍枝管制，尤其針對在多起大規模槍擊事件中使用的AR-15系列自動步槍，據說該類自動步槍巳被許多槍械愛好者趕在法令通過前搶購一空。

美國平均每一百名人擁有121件槍枝(不含黑槍），全美民間擁有四億支槍，美國人口不足世界5%，卻擁有全世界40%的私槍。每次大規模槍擊事件發生後，槍枝管制的呼聲就響徹雲霄，但都雷聲大雨點小，在禁槍派與擁槍派一陣激烈爭辯之後，問題又回到原點。

在全世界175個允許人民擁有槍枝的國家中，擁槍受到憲法保護的國家僅有三個；即美國，墨西哥及瓜地馬拉。美國無法管制槍枝的最主要原因就是美國憲法第二修正案。美國為聯邦制，各州擁有高度的自治權。美國建國初期，人民擔心聯邦軍隊可能對各州安全帶來威脅，美國國會於1791年通過了憲法第二修正案，這項修正案允許各州組織民兵自衛隊，為各州獨立自主提供安全保障，同時也保障人民擁槍的權利。當今美國社會上擁槍派，禁槍派雙方立場分歧，而憲法第二修正案便是擁槍派支持者(如美國步槍協會NRA)所堅持的法律基礎。

在美國建國初期，美國人的確需要槍枝保護自己或家人，以免受到野獸，強盜或印地安人的侵犯。而在今天，這些考量已經屬於18世紀的遺跡，是修改憲法第二修正案的時候了。但美國修正憲法的門檻很高，不但需要参衆兩院2/3多數的贊成，同時還要獲得2/3州的同意方可修憲。在今天美國兩黨嚴重分岐對立的情況下，修憲幾乎是一個「不可能任務」。

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