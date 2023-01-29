大年三十晚，臨近我家僅六分鐘路程的蒙特利公園市 舞星舞社發生慘案，72歲越華裔 槍手用重型武器在舞社內瘋狂掃射，造成11人死亡，十多人受傷的血案，震驚全美，美國槍枝暴力已到了慘無人道，絕無可忍的地步。

當然，大規模槍殺血案發生後，「控槍」、「管制槍枝」的長年難解議題，似乎又被提到議事日程上了。我在美國生活了30多年，據我觀察，美國的「槍枝文化」，也註定了美國的槍枝具有「長期合法」的「生存權」，這不能不說是美國社會治安的一大致命傷。

但舞星舞社血腥屠殺案並不簡單，兇手犯案後，沾著滿身血跡還不過癮，竟拿著重型武器離開第一犯案現場，駕車約十分鐘直奔另一家華人 舞社，圖謀「連環屠殺」。可萬萬沒料到，槍手拿著一把槍欲衝進該舞社時，卻遭到一個華裔年輕人的攔擊。年輕人赤手空拳，勇猛地向搶手撲上去，緊緊抓住搶手手中的武器，用胳膊肘把槍奪過來，並大聲對槍手喝斥，「滾出去！」

經過一番搏鬥，槍手灰溜溜地離開了現場。我在社交媒體上看到這段視頻後，不覺眼睛一亮，我看到年輕人奮不顧身的勇氣，看到年輕人槍口救人，大無畏的精神，這也可說是對美國槍枝氾濫的一種「反制」。

這位敢於面對槍口的蔡姓年輕人，在接受美國ABC7號電視台訪問時說：「當碰到槍手時，我不上去奪槍，他必定要槍殺我，並殺害更多的人」。這麼樸實的話語，如此現實的道理，面對槍口的緊急狀況，就是你死我活，如退縮一步，槍手一定大開殺戮，造成更多無辜者被害。

誠然，美國警方要求民眾遇到突發暴力事件時，要盡快躲避，並遠離事發現場，我覺得這是民眾自我保護的有效方法之一；但面對殺手時，面對槍口，再採取「退守」老辦法，是否奏效？卻值得深思與商榷。面對槍口，蔡姓年輕人挺身而出，奪槍救人，此舉我表示讚賞與敬意。