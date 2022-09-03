時薪22元 加州257提案不宜

「加州 連鎖速食業明年時薪22元」是世界日報8月31日的報導。目前加州的最低時薪為15.5元，這個漲幅是否太大，令人存疑其可行性。

目前通貨膨脹達9.1%，時薪增加也是其中原因之一。如果從15.5元加到22元，漲幅為42%。目前麥當勞 的套餐平均為8.64元加上稅可達9.50元，不敢想像時薪漲42%之後套餐的價格。套餐加價是在所難免，但是價格太高是否會使顧客駐足不前？

業主唯一的折衷辦法是從別的地方節省開支，用機器來取代人工為一例。

在加州有一位餐飲業者花了15萬元買了自動洗碗機取代了六至七位洗碗工，這還只是面對目前時薪15.5元的做法，漲到22元將會有更多業主迫切去使用人工自動化。

物價上漲，增加最低工資無可厚非，但是必須合理。在過去由14.00元加到15.5元合理，但是漲到22元只有給業主更大壓力去維持生意。當然也會使通膨更加劇！機器取代人工會勢必會造成失業問題，這些被取代的員工必須改行或是學習其他技能。再者，「再教育」的經費來源也需考慮。

連鎖速食業的員工除了主廚外，其他只是收銀員以及打雜的員工，不需要特殊技能，與其他需要高技能的職業比較，22元時薪是否太高？時薪不能用民生物價來決定，而是要與技能相稱。如果257提案實施，將會加速人工自動化，造成失業問題。也就是楊安澤 曾經在競選時提及今後工商業自動化造成的隱憂。

筆者認為有一個低薪工作要比沒有工作好，工作如被機器取代，那項工作將會永不復返。對於加州參議會通過AB 257提案來說，要求加薪的員工必須要瞭解：速食業者除了人工會機器化以外，也可能停業或者減少營業時間，對員工皆不利。

洛杉磯時報曾有報導，西雅圖的一個家庭餐館由於最低工資上漲，業主只好自己下廚待客外，同時也減低員工工時，員工沒有從加薪上得到任何好處。筆者認為，對員工的工作環境及福利永遠需要改進，但是缺乏足夠理由、也不考慮大環境之下的大幅加薪實在不宜，加州257提案不該施行！