因反對台獨竟濫殺台灣人 周文偉愚昧凶殘

5月15日，橙縣爾灣台灣基督長老教會發生的一死五傷槍擊慘案，槍手是來自台灣68歳的周文偉 。橙縣警方表示，兇嫌犯案動機，來自於對台灣政治的仇恨。從新聞媒體系列報導中看出，周嫌主要是仇恨台獨反對台獨，作案前曾書冩並寄出「滅獨天使日記」為名的七册影印文件及隨身碟，作案時他行車數百哩到全是台灣人聚集的教會，選擇5月15日在台灣服務多年的牧師張宜信，返美到長老教會講經佈道的當天行凶殺人（周嫌可能誤會張牧師在台灣為現政府服務，行凶時先向張牧師所在講台與會員照像留念處開槍，試圖擊中張牧師，可能是講台上人多未遂）。

民進黨 搞台獨，違背歷史數典忘祖，分裂中華民族大家庭，違背九二共識和中美聯合公報「台灣是中國的一部分」原則、損害美國對中國「堅持一個中國」不支持台獨承諾的誠信度，致海峽兩岸局勢緊張，是應該反對的。但反對台獨濫殺無辜台灣人不僅大錯特錯，更是罪惡。台獨主要是民進黨政客的主張。妄想台灣獨立了，民進黨一黨執政，政客們可以髙官厚祿榮華富貴永遠（如陳水扁當了兩任總統就貪汙受賄），而對廣大台灣人百害而無一利。我在美國生活二十多年，接觸過不少台灣人。給我的印象是，在美大多數台灣人勤勞樸實、敬業上進、善良熱情、誠信厚道、友好待人、不問政治，與台獨没任何瓜葛。

周文偉濫殺台灣人，既愚昧又凶惡殘暴，台獨是民進黨上層政客所為，現在又是民進黨執政掌權，你殺台灣普通民衆有什麽作用，根本改變不了民進黨搞台獨意願。如槍殺死亡的鄭達志是一位醫德雙馨的好醫師，絲毫没有支持台獨的言行，其他五位受傷者為66歲到92歳的老人，長老教會會員信奉基督，更不可能參與台獨活動。周嫌共帶了兩把手槍、四枚燃燒彈，將教堂門及出口封鎖，揚言要殺死教會所有人。要不是鄭醫師捨身擋槍，張牧師奮勇扔椅搏鬥，在場40多位台籍會員可能全部遇難，教堂也會被周嫌炸毀，周文偉真是毫無人性、罪大惡極的魔鬼。

有人説周文偉殺人有精神問题，非也，其實他很聰明。他是内華達州居民為何捨近求遠到加州 殺人，他可能知道加州已停止死刑，他殺了人不會死刑，頂多判個無期徒刑。國家得把他養起来，管吃管住比他當遊民強，他算盤打錯了，加州只是停止執行死刑，並未廢除。檢方已決定對他以七項重罪起訴，求其死刑。而且他在聖潔的教堂行凶殺人，上帝也不會容忍他，他死後其靈魂也會受到懲罰。