中文是音調語言（Tone Langusage），同樣一個字，加上四到八聲音調，平均有18個基本同音字。

在趙元任時代，有學者試以注音符號寫日記，結果是難以讀認。中國字形圖象賦予文字特殊形像的「意義」，用注音符號無法表達。

韓文、日文源自中文，在土本化語言潮流下，基本上採行半拼音，半保存圖形文字特徵。

越南 原來運用中文素材，創造「喃」字，在法國殖民統治下，全部改成羅馬拼音字母 。由於越南語言是「音調語言」，故同音字多，是越南文一大困擾。使用拼音文字後，越南人不易追溯其歷史文化。

電腦天才朱邦復先生早年帶領一批學生，閉門研發一款萬用中文軟體，但他們忽略了「語言是形容詞，不等於事實的原則」（Description Not Equal To Facts），加上每中文字有18個以上同音字。這項偉大實驗因而無法成功。

現代電腦容量及速度快，各種語言利用複雜程式，具有不同語言轉換功能功能「翻譯軟體」非常發達。新一代的中文翻譯軟體有很大實用性。而中文同音字，仍然是難克服的難關。例如，新聞報導中，俄烏雙方，表示不傷害「平」（貧）民。讓人迷惑；俄烏雙方不殺有錢人，還是一般民眾。