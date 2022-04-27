俄烏看台海 打別人的娃不心疼

英國 「經濟學人」雜誌發表文章認為，外國力量承諾為台灣而戰，不可能有效嚇阻中國，反而會導致外交危機。最好是實質強化台灣的自我防衛能力，以嚇阻大陸動武。只要台灣有足夠的武力，抵擋大陸第一波攻擊。就可以粉碎中共 的目標。可是在進程中，破壞的是自己的生活空間，死的是自己的兄弟姊妹。英國人當然毫不在乎。

最現成的例子就是正在進行的俄烏戰爭。由於外國勢力的大力支援，烏克蘭 憑藉一己的軍力，努力抵抗俄國的攻擊。如今戰事已拖延一個月，俄軍陷入泥沼，無法自拔。烏克蘭則百姓流離失所，城鎮成為廢墟，生靈塗炭。有辦法的遠赴他鄉另謀生路，沒辦法的只好坐困愁城死裡求生。

加強台灣的武力，當然可以抵禦共軍。可是別忘了，犧牲的是自己同胞的生命、經濟和建設。換來的是美國達到抑制中國發展的目的，延長了美國世界霸主的地位。這場戰爭是否有必要？這個炮灰值不值得做？

我確信，只要和平解決台灣海峽問題的可能性依然存在，中共絕不會動用武力。如果不想把烏克蘭的現場演出，穿越到台灣，我們必須向著和平解決的方向前進。常言道：「好死不如賴活。」「一個中國」下的台灣，比較一下今天大陸人民的生活，不見得一定是「賴活」。可是慘遭戰火蹂躪，卻絕非「好死」。台灣如果同意，在一個中國的框架下，和大陸談判。和平解決海峽兩岸問題，靠著中國人的聰明才智，是辦得到的。目前欠缺的是心胸。

不知道台獨的邏輯是怎麼推論的。難道自外於中國，作為一個獨立國家，就能夠隨心所欲？一個政府的主要功能不外乎民生、軍事、外交。管理民生是地方政府的功能，和獨立與否無關。能夠展現獨立國家的身分，是外交和軍事。這兩件事能否自主，判定是否真正「獨立」。如今這兩件事都是看別人眼色辦事，就算是換了國號，依然一樣。講得難聽一點，現在有中共的制約，美國對台灣還不敢太囂張，視之如「客卿」。一旦失去了中共的「虎視眈眈」，美國對台灣的態度，就像對南韓、日本一樣，難免不頤指氣使。台獨辛辛苦苦的拋祖棄宗，爭取到獨立，換來的是另一個當家的，依然不能自主。何苦來哉！