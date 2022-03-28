加州發400元油貼 需合情合理

「加州 擬發每人油貼400元」，是3月18日洛杉磯世界日報的大標題。加州議會建議給每位納稅人400元汽油退稅 ，「不論收入，沒開車者也可拿到」。與2021同時間相比，加州平均油價 上漲40%，對於購油駕車的上班族及商家在經濟上的壓力可想而知。

這個400元退稅提案如果通過，對於購油的開車族不無小補。但不用汽油的納稅人，包括有車不開、乘公車、搭地鐵、駕電車、騎單車的人，連一加侖汽油也從未買過，對他們發放這油貼合理嗎？同時是否要訂一個總購油量才能得到此優惠？平時少開車，一年中加汽油不過幾次也合格嗎？

首先，筆者認為上述那些不用汽油的納稅人，不該得到此油貼補助。至於要買多少油才合格？筆者建議：把400元作為補助開車族每加侖多付出的漲價油錢。假定每加侖汽油過去一年平均漲幅為2元，400元等於200加侖。也就是說，政府補助每一位開車族購油至少200加侖付出的漲價油錢，超過200加侖的數量自行埋單。納稅人必須提供買油收據， 如果沒有保留收據，可開始收集用於下年度報稅，只需購油的總油量超過200加侖！如果議會同意能夠讓收據的收集順延一年的話。

面對油價大漲，加州議會退油稅的紓困提案可行，但不能基於加州擁有450億元的預算盈餘，就胡亂發錢。以上只是筆者以「公平發放」為原則的建議。這個油貼提案如果通過，州議會不論使用任何方式發放，除了不能浪費外，還需要合情合理。