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烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

詠愛凌

傅觀成／洛杉磯

綺年玉貌谷愛凌

冬奧競技冠群英；

冰雪聰明成學霸，

名校歡慶鳳凰臨。

谷愛凌

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紐約客談／當孩童拿起武器 紐約校園還安不安全

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