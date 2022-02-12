倫敦大學和蔡英文的邏輯謬誤

針對博士論文存在與否的質疑，蔡英文 在2019年9月20日面對眾多記者詢問時，曾如此辯解：「有學位就一定有論文」。 倫敦大學在2022年2月3日給了蔡英文新春大賀禮，公開聲明：「蔡的論文到底是否曾經交由該校的圖書館 典藏，雖仍然撲朔迷離，但卻和蔡的博士學位存在與否無關。」倫敦大學在同一聲明內，進一步此地無銀三百兩，明確且直截了當否認，任何對該校人員涉及違法或欺瞞行為的指控。

表面上看似一個震撼彈的聲明，其實是一個充滿邏輯謬誤的世紀大笑話。倒果為因的邏輯謬誤，是一般未受過嚴格邏輯訓練的人常犯錯誤。受過邏輯訓練的騙徒，也會利用倒果為因的邏輯謬誤，誆騙普羅大眾。在教導如何辨識邏輯謬誤方面，幾乎沒有人可以勝過以尖酸刻薄、譏諷嘲弄著稱的猶太 大師。下面就借用猶太邏輯大師的教學例子，闡述什麼是可笑的倒果為因。

一個89歲老頭子去看醫生，拿藍色藥丸處方簽，順便告訴醫師他的28歲的金髮年輕妻子懷孕了。醫生：「不可能的事情。」老頭兒：「怎麼不可能？」醫生：「讓我舉個例子」。

有一個人帶著三個侍從去非洲獵獅子。那人自視藝高膽大，只帶著他時常在倫敦小雨、濃霧中撐的雨傘，他的三個侍從則各自帶一把獵槍。在狩獵場，突然叢林裡衝出一頭母獅子，對著那人就撕牙利嘴地撲將過來。說時遲那時快，那人舉起雨傘對著那頭母獅子就喊：「乓！乓！乓！」在同一剎那，獅子應聲倒地。

老頭說：「不可能！一定是別人射的啦！」醫生：「那正是我的重點。」

倫敦的紳士認為，那頭母獅子死了且身上有三個彈孔傷痕，所以獅子是那把雨傘和他大吼三聲「乓！乓！乓！」造成。

去倫敦求學，但因為財務困難(financial difficulties)休學離開的蔡英文，也學會英國人的bloody hell，竟然也主張：「獅子既然在老人舉起雨傘，口喊三聲乓！乓！乓！之後死了，所以那把雨傘，等同一把獵槍。」

換言之：死的獅子代表倫敦大學，「不知為何」頒發給蔡的學位；獵槍則代表取得學位（造成獅子死亡）的必要條件，也就是合乎學校規定的論文，包括格式、內容和繳交程序都中規中矩的論文。

在狩獵現場有一個老頭拿著雨傘對著獅子，口喊三聲無奈的乓！乓！ 乓！有證人看到獅子應聲倒地，可以主張那把雨傘就是一把合格、致命的獵槍嗎？

蔡走私進倫敦政經學院婦女圖書館的黑皮筆記，不就是那把老頭用的雨傘嗎？倫敦大學的聲明說雖然蔡的論文，為什麼不見了還是個撲朔迷離的無頭公案，但蔡的學位沒問題。蔡說：「有學位就一定有論文。」這兩者望著地上不曉得「怎麼死的」獅子，指著那把雨傘說「真好的一把獵槍」，甚至還告訴你，倫敦政經學院網頁有陳列類似的一把雨傘可供觀賞。唉！