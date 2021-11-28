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救北京冬奧 中共拿張高麗祭旗？

冷眼（紐約）

網球女將彭帥被高官始亂終棄案，海外沸沸揚揚，大陸卻鴉雀無聲，北京進退兩難。

彭帥微博自曝與前中共常委張高麗畸戀被始亂終棄，微信20分鐘後被封殺，中港媒體和網路全面消聲，牆內民眾知情權被完全剝奪。國家強權使出撒手鐧，彭帥被銷聲匿跡15天。然而北京冬奧會將至，彭帥國際人緣頗佳，海外各國體壇名將焦急尋人，世界網協打頭陣，呼籲北京交代彭帥下落，英法美各國政府和奧委會、聯合國人權辦公室都聲明，要求北京保障彭帥人權和自由，查處張高麗。

中國環球電視網發布據稱是彭帥致WTA主席的英文電郵，表示她一切很好，在家休息，性侵犯指控不實。但電郵沒有時間和親筆簽名，引起海外強烈質疑。21日，胡叼盤(編按，胡錫進)在推特發布彭帥與朋友上餐館和參加北京青少年網球賽視頻，彭帥仍未出聲或單獨自由行動。

彭帥的微博依然被封，視頻中的歪頭熊和國寶熊貓玩具更引起海外憂慮，歪頭維尼熊是今上的別稱，國寶熊貓是國保諧音，海外解讀為是被監管者的求救信號，如同公安部副部長、國際刑警組織前主席孟宏偉被騙返京，其微信草畫一把小刀，暗示妻子他已失去自由一樣。

胡叼盤弄巧成拙，被害人失去自由，引起海外人士公憤，各國運動員紛紛發聲抗議，抵制北京冬奧會呼聲此起彼伏。北京拙劣的治國手法，掩蓋高官性醜聞，弄成國家醜聞，若再胡搞，北京冬奧必將癱瘓。

北京處置彭帥，自認可控制彭帥，國內消聲，對海外忽悠，拖混過冬奧再想辦法。此策環球電視網做法已露出端倪，但看鏡頭中的彭帥明顯是強顏歡笑。中策則是如果海外形成抵制冬奧陣勢，則由中紀委發布查處張高麗公告。輕者黨內警告，重者開除黨籍，削除爵祿，還鄉養老。如何處置，需看海外未來兩個月抵制冬奧陣勢大小而定。

彭帥是世界體壇名人，自稱不是好女孩，但畢竟是高官老色鬼始亂終棄的受害者，原告反而失去自由，若是草民無名靚女，百分百成為玩物，棄之市井無處伸冤，前例多不勝數。彭帥1700字的微博痛快淋漓地洩了恨，之後被監控和海外聲援，成為當局的棘手國恥，是當局始料未及。

彭帥 北京 張高麗

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