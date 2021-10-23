溯源 為萬「聖」節正名

美國 的每年10月31日是Halloween，一般人都稱之為「萬聖節 」，其實這是個錯誤，應該稱為「萬鬼節」，而且應該避免參與。

首先，由參與人士的化妝及服裝就可以知道，絕大部分人都沒把自己裝扮成聖人如耶穌或其他宗教教主、天主教所聖化的人物如馬利亞、聖彼得、聖約翰…等等。根據統計，2021年「萬鬼節」最暢銷成年人裝扮前七名分別是：1、女巫，2、吸血鬼，3、鬼魂，4、貓，5、海盜，6、蝙蝠俠，7、殭屍，請問：這些，何聖之有？

其次，這個節日的主題是鬼怪、嚇人以及與死亡、魔法、怪物有關的事物：傑克南瓜鬼、食屍鬼、各種鬼魂、女巫、死於非命者、蝙蝠、黑貓、貓頭鷹、精靈、殭屍、骷髏和惡魔等，還有虛構人物如吸血鬼和科學怪人，外加「不給糖就搗蛋」(trick-or-treat)的「遊戲」，再問：這些，何聖之有？

第三，這個節日的淵源是慶祝死亡。根據History.com，2000多年前，盤踞於愛爾蘭、英國 以及法國北部的凱爾特人(Celts)於每年10月31日慶祝死神Samhain的「撒溫節」，到了8世紀，教皇格雷格3世(Pope Gregory III)諭令11月1日為天主教諸(萬)聖節(All Saints Day)、11月2日為天主教諸(萬)魂節(All Souls Day)，但是天主教的節日卻摻雜了撒溫節的元素，到後來乾脆把10月31日訂為Halloween，是諸(萬)聖節前夕(All Hallows Eve)的縮寫，內容則完全與聖人脫鉤，專門搞起了死亡、鬼魅魍魎、恐怖…等主題。

因此這是「以聖之名行鬼之實」，這也是許多基督徒不參與此活動的原因。

此外，一家法律公司特別統計出「萬鬼節」之夜美國人所犯的六大罪行：1、酒醉駕車(DWI)，2、性攻擊(sexual assault)，3、毆鬥攻擊(assault)，4、蓄意破壞(vandalism)，5、闖入私地(trespassing)，6、綁架( kidnapping)。由於當晚許多人帶了面具、壯了膽，就恣意犯罪，善良老百姓必須嚴加提防，最好是足不出戶，門戶不開，以策安全。

不少家庭不願被「不給糖就搗蛋」的人打擾，可以在門上貼一布告：We do not participate in trick-or-treating.(我們不參加不給糖就搗蛋遊戲)，一般討糖者應該會予以尊重。

或謂：此節日乃美國文化的一部分，參加乃入境隨俗？這屬於異教文化，許多人都不認為是美國文化，而入境隨俗也該隨從善良風俗，而非「怪力亂鬼」的邪靈風俗。