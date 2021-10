溯源 為萬「聖」節正名

美國 的每年10月31日是Halloween,一般人都稱之為「萬聖節 」,其實這是個錯誤,應該稱為「萬鬼節」,而且應該避免參與。

首先,由參與人士的化妝及服裝就可以知道,絕大部分人都沒把自己裝扮成聖人如耶穌或其他宗教教主、天主教所聖化的人物如馬利亞、聖彼得、聖約翰…等等。根據統計,2021年「萬鬼節」最暢銷成年人裝扮前七名分別是:1、女巫,2、吸血鬼,3、鬼魂,4、貓,5、海盜,6、蝙蝠俠,7、殭屍,請問:這些,何聖之有?

其次,這個節日的主題是鬼怪、嚇人以及與死亡、魔法、怪物有關的事物:傑克南瓜鬼、食屍鬼、各種鬼魂、女巫、死於非命者、蝙蝠、黑貓、貓頭鷹、精靈、殭屍、骷髏和惡魔等,還有虛構人物如吸血鬼和科學怪人,外加「不給糖就搗蛋」(trick-or-treat)的「遊戲」,再問:這些,何聖之有?

第三,這個節日的淵源是慶祝死亡。根據History.com,2000多年前,盤踞於愛爾蘭、英國 以及法國北部的凱爾特人(Celts)於每年10月31日慶祝死神Samhain的「撒溫節」,到了8世紀,教皇格雷格3世(Pope Gregory III)諭令11月1日為天主教諸(萬)聖節(All Saints Day)、11月2日為天主教諸(萬)魂節(All Souls Day),但是天主教的節日卻摻雜了撒溫節的元素,到後來乾脆把10月31日訂為Halloween,是諸(萬)聖節前夕(All Hallows Eve)的縮寫,內容則完全與聖人脫鉤,專門搞起了死亡、鬼魅魍魎、恐怖…等主題。

因此這是「以聖之名行鬼之實」,這也是許多基督徒不參與此活動的原因。

此外,一家法律公司特別統計出「萬鬼節」之夜美國人所犯的六大罪行:1、酒醉駕車(DWI),2、性攻擊(sexual assault),3、毆鬥攻擊(assault),4、蓄意破壞(vandalism),5、闖入私地(trespassing),6、綁架( kidnapping)。由於當晚許多人帶了面具、壯了膽,就恣意犯罪,善良老百姓必須嚴加提防,最好是足不出戶,門戶不開,以策安全。

不少家庭不願被「不給糖就搗蛋」的人打擾,可以在門上貼一布告:We do not participate in trick-or-treating.(我們不參加不給糖就搗蛋遊戲),一般討糖者應該會予以尊重。

或謂:此節日乃美國文化的一部分,參加乃入境隨俗?這屬於異教文化,許多人都不認為是美國文化,而入境隨俗也該隨從善良風俗,而非「怪力亂鬼」的邪靈風俗。