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請恢復經國時代的文史教本

漢客╱蒙特利公園市

韓國瑜最初三山造勢時，場場都出現一大群非常奇特的老農，早早就騎著老舊的摩托車到場邊的樹蔭下，掛起蚊帳把車罩住，然後躺在車墊上小寐。他們習慣天明起床，心中有事在田裡家裡坐不住，高雄市幅員廣大，從三山五岳騎著車趕來，累了，時間還早先瞇一下眼。

您可記得市長選舉投票前幾天，北漂青壯年都急著找車票南下回鄉投票。您以為他們真的對韓佩服到五體投地，不辭舟車勞頓也要投他一票嗎？非也。

這群青壯年成長的時候，正是台灣全民激起奮鬥的時候，他們的父母不是在城裡作工就是在田裡工作，隨時隨地照顧他們跟他們最親的就是他們的阿公。今天阿公叫他們投韓一票，他們就來了。這是中華文化孕育下的兒女報答他們阿公的一個方式。。

老農們為何對韓如此熱忱？他們沒有機會接受高深教育，從小浸淫在三字經，南管雅樂及歌仔戲的中華文化情境中，老來閒聊更是常起的話題。農會照顧他們農事的方方面面，接觸頻密，農會人事自然也是他們常有的話題。韓夫人娘家幾代都在農會服務，李家是福建二程後人更是廣為人知，老農多視之為中華文化的代表人物，政治人物亦對之尊敬有加。

韓是李家女婿，李家發動農會全力推舉，老農感覺是中華文化再起，因之熱忱擁載，召喚子弟投韓一票。可惜韓當選後只知通水溝鋪路，未留意鄉民的精神面以致熱情漸退，再加上綠營鋪天蓋地的凌厲攻勢，罷韓終成局。

張亞中老師是讀書人，支持張老師的人多少有緬懷中華文化之意。張老師競選國民黨主席，自是應以團結黨員，對抗意欲滅黨的對手，激起戰鬥意志為主。若能順利當選，相信他會以黨的代表人身分，負起黨對全體國人的責任。糾舉執政者的謬誤，籌畫增進國計民生的方略。另外我更希望他也能照顧到國人精神層面的需求，僅建議他當上主席後推動癈除中小學文史類課綱，恢復經國時代的文史教本，可惜他最後高票落選。

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