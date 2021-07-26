抗疫成笑柄 尋找台灣疫苗曙光

新冠疫情去年初全球肆虐以來，台灣 卻能逆勢成為全球抗疫典範，衛福部長陳時中 在志得意滿之餘，今年5月13日他寫信給英媒的《金融城早報》表示，將促使台灣成功的抗疫因素在世界各國推廣，台灣願意幫助建立全球新興傳染病威脅的監測和警報系統。

不過陳的話才剛落地，就爆出華航機組人員染疫，很多評論都指向陳時中同意機組人員的隔離時間從14天減為3+11天，才是造成桃園機場出現防疫破口的主要原因，而入侵的新變種病毒，屬於無症狀感染，很多人開始被病毒感染而不自覺，等到感覺不適還沒有送到醫院就猝死。

眼看新的病毒來勢洶洶，在島內到處蔓延、一發不可收拾，相對陳時中的自我吹噓，他的膨風一夕破功，他所謂成功的抗疫經驗，成為國際超級笑柄。

全台人心惶惶之餘，掀起尋找疫苗 狂潮，在這生死攸關的重要時刻，卻發現政府根本沒有超前部署進口疫苗，原因是蔡英文執政團隊錯估國產疫苗可在今年7月底前推出，不料疫情在5月提前爆發，給蔡政府打了重重一巴掌。眼見蔡政府只靠推拖拉粉飾太平，根本拿不出解決疫苗荒的及時辦法，死亡人數不斷地攀升，部分百姓為保命，只好選擇前往美國和中國大陸等地注射疫苗，他們無端成為國際疫苗難民，但都是為了保命所做的無可奈何選擇。

為掩飾無能和挽回顏面，蔡政府把疫苗拉到政治議題，把買不到疫苗的責任甩鍋給中國從中作梗、惡意阻撓，後來事實證明這只是區域代理商的權益問題而已。

更不可思議的是衛福部去年的採購合約曝光，發現蔡政府每劑採購價是45美元，比今年2月林全的「東洋製藥」和後來郭台銘的永齡基金會、台積電的採購價格，每劑平均高出15美元，以衛福部當時採購的1000萬劑來算，其中暗藏的價差高達1.5億美元。

為此，陳時中在回答記者詢問時僅以「時空不同」，恬不知恥的一語帶過，他對於公職人員可能涉及貪污瀆職的罪責竟然都毫不在意，其膽大妄為程度可見一斑。

為掩飾真相，蔡政府想盡辦法阻止民間企業和慈善組織向歐美採購疫苗，但紙終究包不住火，直到引爆全台老百姓的憤怒，衛福部才心不甘情不願同意，永齡基金會和台積電捐贈1000萬劑輝瑞疫苗。我們看盡了民進黨長期以意識形態政治掛帥的弊端，台灣的這次疫情就像個照妖鏡，照出政府的無德和無能，更照出了在檯面上無恥政客醜陋的嘴臉。

我在這幅漫畫中，點出的政客像蘇貞昌、王定宇和陳時中，對於郭台銘和永齡基金會捐贈的疫苗，先是冷嘲熱諷，然後再橫柴入灶，惡意中傷阻撓；管碧玲對於3+11破口、對700多條人命的往生輕描淡寫，毫不在意，充分顯示這批政客的冷血無情；圖中的柯建銘更重施故技，在搞政府疫苗採購價的內線交易，讓人看清這是一場執政者與人民之間不對等的戰爭，凡事只有蔡政府和執政團隊說的才算數，儘管我們知道他們都在說謊，都在顛倒黑白和脫卸責任，但只要他們完全執政，他們說的都是硬道理。

從另外一個角度看，蔡政府對於這次疫情爆發和疫苗的匱乏之亂，處理得荒腔走板，但對於百姓而言，其實是一個很好的公民教育機會，由於這一切來的太突然，也太接近現實生活，當面臨生死抉擇時刻，百姓選擇應該要相信政治還是理性科學，什麼樣的選擇，才能醞釀捍衛醫療人權、保護人民法律正義最有效的對策，這些都值得深思和學習。

最重要的還是要有一個正派的政府，只有正派政府才會將疫苗歸疫苗、政治歸政治，才會竭慮設想讓蒼生百姓遠離死亡陰影，使國家社會在絕望的黑暗中，找到真正希望的曙光。