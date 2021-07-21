美國在民主自由路上迷失了

當我們看到美國 大法官們忙著決定是否處理男女同性廁所的爭議，處理蛋糕店是否可拒絕為同性婚姻訂製蛋糕的爭議，以及近日洛杉磯一家水療中心女賓部出現自稱是女性變性的裸體男子，造成群眾示威，出動警察維安。

這些看似民主自由的原則問題，已上升到國家大法官層次，如果用「民族、民權、民生」來看這些議題，美國晚近消耗多少國力在處理這些個別層次的原則問題，比如槍枝泛濫、男女出櫃、廁所共用、種族岐視、同性結婚等等。

最近更有川普 及川粉直接戳破美國民主選舉神話，主張選舉是弄虛作假，雖然事出有因，卻也查無實據，這點跟台灣很接近，以致有1月國會暴衝事件。拜登上台後，沿用川普的國策，仍以中國 為假想敵。古云，無敵國外患者國恆亡，固可理解，但美國及與中國同文同種的台灣，在自由民主道路上給中共提供了很多反面教材。原來生活在民主自由社會，並沒有免於恐懼的自由，美國政府保護的是會要糖的孩子，那中國有什麼理由開放民主。

最近網傳「維為道來」視頻(編按，挺中共學者張維為的節目)，列舉馬來西亞人看西方民主的幾大弊病，舉其摘要：1，民主一人一票，多數無知的選民掌握了選票；2，由於選民無知，民粹主義當道，口號煽動成為競選主軸，網軍成為操弄大選的旗手；3，政策短視只為下次選舉作準備；4，宗教及種族常成為爭論焦點；5，大選後政府輪替，職務分贓，雞犬升天，大型建設項目也跟著中斷，造成企業損失；6，每逢大選就端牛肉，大開政策支票換選票。

其實這些弊病乃是民主的「必要之惡」。英美是民主先進，能跳出魔咒嗎？答案很清楚。我引用洛城的北美會計師前會長李崇正主張：要改善民主品質，就是提高人民教育程度，合理的均富，公民道德的價值觀，人民遵紀守法，健全的文官制度，廉能的政府與領導。這些主張一直是民主國家的願景，可是放眼天下，那個國家的百年大計以此為標竿？

中山先生主張國家建設要從軍政、訓政到憲政，要經過訓政時期，人民才有資格做國家的主人。立意美好，可是人民要做主，訓政是誰訓誰的政？

社會學者金耀基40年前就提出檢驗國家現代化的三個標準：「器物現代化，制度現代化及思想觀念現代化」。我們一直認為中國今天的發展是大躍進，是跳躍式的「物質現代化」。我們嘲笑共產制度違反普世價值，不具「制度現代化」的標準。可是自從美國川普出現，國會暴衝，川幫多認為選舉作票，共產世界的人民發現我們美國的制度現代化也只是自我感覺良好，不值仿效。

至於「思想觀念現代化」，近年人權高漲到自己是男是女都讓人搞不清楚，初一十五不一樣的「變色龍」，政府企業鼓勵政治正確，男性可以保留性徵，不廢武功，想在女賓部水療中心遊走，我們尊重性別選擇，但不能無限上綱到忽略正常人有免於被跨性別騷擾的自由。

我們的思想觀念現代化了嗎？如果我們用三個現代化來衡量美國跟中國，這可能是兩國民調工作者很好的課題。

美國在這民主自由道路，可以為我們提出十年計畫，可以為我們提出願景，可以提出全民奮鬥的目標及如何做世界楷模，除了船堅砲利，我們什麼資格對世界各國政治制度指手畫腳？可以預見美國下一個議題，是墮胎合法化要不要翻案？這種見招拆招，大法官枝節式的見樹不見林解釋憲法，美國已在民主自由的燈塔下迷失了嗎？