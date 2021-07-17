拜登治國 外交是內政的延長

拜登 上任總統不到半年，便出訪歐洲，包括英國、G7、歐盟及北大西洋公約。還和俄羅斯總統普亭在瑞士日內瓦會面後，風光回國。然而放在他面前的是，國內錯綜複雜的政黨、派系之爭。需要解決很多難題。

首先，拜登需要繼續他的疫苗政策。他應運用總統權力，強力要求各州貫徹全民施打疫苗。如果有些紅州不合作，造成新冠病情增加，則聯邦可以不發給醫療補助。甚至不給予復甦經濟補助款。理由是咎由自取。

如果70%的美國 人民接種疫苗，應可造成群體免疫。所有商業及經濟活動都可回歸正常。經濟即可回復。事實上，今年7月已經見到這道曙光。職場竟有幾十萬空缺待補實，股市也漲得一塌糊塗。

大企業如亞馬遜等賺錢的速度，在疫情嚴重時反而更快。所以他們應多繳些稅，是理所當然。政府可以應用這些增加稅收，加強社會福利措施，比如增加健保 選項，由聯邦推出全民健保和現行私立營利保險公司的健保並行，讓人民多一項選擇。公營健保應讓人民，有選擇所有醫師及醫院的自由。他們仍須照常付保費。貧窮者由政府補貼。

拜登提出的2.4兆基建計畫，是刺激經濟的猛藥，雖被參院共和黨砍到只剩1兆。他仍應該用這些錢做比較重要的基建，比如高鐵、橋梁及高速公路。如此才能物暢其流。在這方面他可以取他山之石（中國）。

拜登最大的問題在於，對付參議院共和黨的挑戰。政黨之爭，在民主政治體制下本是應該且正常。但看在人民眼裡，有時不免心裡在想，有些議員究竟是以黨為重，還是以服務人民為目的？更不用談為國家了。在他們心中，所有民主黨做的都是錯的。這是可以理解的。因為只有把對方拖垮，下次他們才有執政的機會。所以政黨政治，是一個永遠在鬥爭的民主政治。

了解這點，拜登應堅持理念和同黨議員合作，比如加强治安問題等，實實在在為人民及國家謀福利。尤其2022年期中選舉，如果他保持眾院多數，而且能攻占參院多數席位，他就不會成跛腳總統，能繼續貫徹他為民為國的大業。

如此把國內先治理好了（治國），再参與國際事務。這就是孔子說的「平天下」。首先拜登已重返世界衛生組織，和世界各國共同抵抗新冠病毒及控制疫情。現在新冠變種Delta開始肆虐。更應如此。拜登也重返世界氣候論壇。試圖和中國攜手共同保護地球空氣，使其免再污染惡化。此後，也希望他也能多用聯合國平台，解決一切國際糾紛。

美國民主政治已有250年久，可作為全球的典範。然而，拜登也應尊重其他國家的政治制度。因為畢竟各國民情不同。強迫他國實行美國式民主，有時會收反效果，引起革命及動亂。這並不是該國人民之福。如果他國拒絕改變原有的非美國式的政治體制，也不須加以封鎖及制裁。因為最後受害的是該國人民，而不是統治者。軍事干預最好避免。20年的阿富汗戰爭，並沒有解決該國政治問題。反而白白犠牲了數萬美軍生命，及浪費數兆美元軍費。

至於貿易，應以平等互惠為原則。因為貿易戰造成的傷害，是雙方的人民。尤其是中下階層廣大的民眾。身為髙高在上的決策者，常常忽視這個盲點。

拜登要成為一個偉大的美國總統及世界領袖，應以和平及理性的方式，處理國與國間關係。美國要保持世界第一，並不需要把別人壓下去，好像以前對付蘇聯及日本一樣，必須以德服人。世界各國自然會把美國扶上去，這才是正道。