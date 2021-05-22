我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增321例、2死 400例「校正回歸」

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

賦名

白雲飄／洛杉磯  

萬物賦名因分別，無名萬物無從分，

賦得名來固執名，澈忘區別是初心。

上一則

川普動作是救共和黨 或救自己官司？

下一則

拜登策略奏效 阻北京直接介入以巴衝突

熱門新聞

中共建黨百年 證明陳獨秀李大釗錯了

2021-05-16 02:00

疫情爆發 蔡英文拒大陸疫苗 內外失措

2021-05-18 02:03

中共建黨百年慶 習近平挫折空前嚴峻

2021-05-14 02:00

美中疫苗外交戰 你來我往勝負未分

2021-05-20 02:00

以巴交戰 攻守策略給兩岸都有啟示

2021-05-19 02:00

川普動作是救共和黨 或救自己官司？

2021-05-21 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國
IRS加強查稅 10年可望追回7000億

IRS加強查稅 10年可望追回7000億