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基隆和平島 西班牙城堡的故事

楊建成／紐約

西班牙人在北台灣殖民統治時期為1626至1642年，歷時16年，行政上屬於新西班牙的菲律賓都督府。

1626年，為突破荷蘭人對馬尼拉的貿易封鎖，出兵雞籠（基隆），逐步征服北台灣。西班牙軍隊兵力不足，無力揮兵南下趕走荷蘭人。在台灣賺不到錢維持駐軍費用，靠馬尼拉補助經營北台灣。後來馬尼拉經濟衰退，西班牙人不得不縮減駐軍，最後被荷蘭人打敗，撤離北台灣。

西班牙人占據北台灣，另一個理由要採取北投的硫磺礦。硫磺是當年黑色火藥主要成分，為重要戰略物資。

16年的殖民統治，特別在淡水地區，西班牙留下許多西班牙文化及血統的遺跡。筆者認識淡水的洪家後代子孫，因為先祖洪以南娶妾「小乖」，是西班牙人。這位洪先生，遺傳「味精過敏症」，只要吃到一點味精，即刻「翻倒」。他外食多用西餐。

北台灣有很多白靚女士有西班牙血統。台南有位電視女主播，長得很洋味，請本人查個人資料，是否有荷蘭血統。福建泉州市，一位市政官員說，該市市民作DNA查驗，約30%有阿拉伯人血統。墨西哥有65%是西班牙混血後裔。移居海外的男性，是閒不住的，在那個地方住下，必留下自己的後代。

1950年廖文毅出版：「Formosa Speaks」（台灣人開講）小冊子，四處散發，主要是向聯合國殖民地委員會申訴，台灣四百年歷史，早期漢人是羅漢腳（獨身漢）唐山過台灣，與原住民婦女通婚。16世紀荷蘭人占領南台灣、西班牙占北台灣。19-20世紀日本人殖民統治台灣。因此，台灣人不再是純漢族血統，應該是「新興民族」。有資格按聯合國二戰後主張「民族自決」原則，獨立建國。

這是一些台灣政治人物主張，台灣人不屬於「中華民族」的理論根源。

西人據北台灣時期，在基隆和平島上建了一個城堡。根據西班牙國家檔案資料，重製模型。現在中研院在進行考古發掘。若有重大發現，將可以就地建立博物館，用以新增證據，主張台灣人的國際血統理論。

台灣 聯合國 墨西哥

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