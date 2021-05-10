拜登百日政績與楊潔篪的硬話

4月29日拜登 總統就任百日，民調對他執政滿意度達53％。不但髙於前任川普，也髙於本世紀其他幾任總統的民意。

民眾對他滿意度高是因為百日政績突出：1億4000萬人接種一劑疫苗，占美國 人口43％，近9500萬人完成二劑接種，加之其他防疫措施加強，川普執政最後一天元月19日，單日新冠肺炎確診13萬9339例，到拜登就任百日的4月19日，下降到5萬4022例，下降39.5％；拜登簽署1.9兆元紓困法案，解決數千萬人即將陷入絕境的生活困難；針對亞裔仇恨事件的嚴重情况，及時下達行政命令制止，並促使國會正式立法，使仇恨事件處理有法可依；移民改革停止美墨邊界築牆，可减少近百億元支出；對防疫工作從實際出發，疫情緩解地區，商業有限制的開門營業，方便民眾生活又减少企業破產。

拜登以整理内政為主，集中精力解決國内間题，百日執政共簽署11項法案、42個行政命令，扭轉川普62個有爭議的政策，深得民心。如簽署的百日施打疫苗目標，59天就實現。第二個2億劑目標，也在92天達標。新冠疫苗是抗擊新冠肺炎疫情的有力武器，也是當前美國社會的主要矛盾，主要矛盾抓住了，次要矛盾就迎刃而解。

歡欣拜登百日政績的喜悦，我不禁想起，3月18日阿拉斯加美國和中國外交髙層硬碰硬的對話。中共中央外事辦公室主任楊潔篪 ，針對美國國務卿布林肯等人，涉及中國内政的新疆、香港、台灣問題等毫無根據的指責，也以強硬態度回應。但最後説的一句話，「美國應先管好自己」。

筆者認為這句話是溫和的，具有現實和歴史意義。現實意義是與拜登上台百日政績顯著吻合。歴史意義是楊潔篪曾擔任過駐美大使、兩任外交部長。與美國打交道十幾年，很熟悉美國國情民情。

他擔任外長時，歐巴馬擔任總統，正是美國嚴重金融危機時期，歐巴馬從改革内政入手，在副總統拜登輔助下，採取強有力的措施解決金融危機。楊潔篪也幫了大忙，建議中國政府人民幣不貶值，大量購買美國國債。為美國度過難關起了一定作用，中美間建立非常友好的關係。

因工作上的交往聯络，他與拜登交情也很深厚。雖然在阿拉斯加高層會談中，與布林肯、蘇利文硬碰硬，但對拜登總統很尊重。他説：美國應先管好自己，既是對拜登上任後，解決美國國内問題取得良好政績的鼓勵，也是友好的勸慰。

若拜登能正確理解楊潔篪的話，繼續加強内政，解決仍還存在的問题，早日結束疫情、恢愎社會常態、廣大民眾安居樂業，經濟增長。「美國再回來」的希望一定能實現。