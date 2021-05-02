分進合擊 拜登政策圍困中國

拜登 總統就職百日，目前看來，他與川普的外交政策本質相同，只是兩人以不同方式表達。川普是好勇鬥狠，表現出強人的一面；拜登則是拉幫結派，採分進合擊方式，圍困中國 ，讓中國永不翻身。

拜登的中國政策是「Keep China in war」。拜登唆使日本在東海、釣魚台等地與中國糾纏、又揚言日本周邊有事可動用自衛隊，這隱指台灣海峽；在南海方面、唆使菲律賓、越南、印尼等國向中國嗆聲；在西南方面、支持印度在藏南與中國叫陣。

此外又糾集澳洲、英國、法國等國軍艦到南海「自由航行」。這個動作很奇怪，比如說我家門口是大馬路，車輛行人過往沒有問題吧，但是你卻駐足我家門口，對我家窺視，這應超越「自由航行」範疇了吧！這次美國 糾結盟邦，看似聲勢浩大，但是各國各有盤算，後效有待觀察。

另一方面，拜登以「人權、民主」為由，對新疆、西藏、香港、台灣問題指指點點，打算困擾中國。看看年初美國國會山莊遭川粉攻入淪陷，這是世上唯一沒有CIA指揮的人民自主行動，令人驚嘆！

這次拜登派特使陶德訪台，特別強調「拜登政府是可靠且值得信賴的朋友」。全台欣喜之餘，我想起前南越總統阮文紹曾說過：「美國是最好的敵人，最壞的朋友。」翻翻過往紀錄，1975年西貢陷落時，拜登仍是初出茅廬參議員，他堅決反對美國冒險去拯救那些曾在越南為美國賣命的越南人。

而拜登的國安顧問蘇利文在喜萊莉‧柯林頓任國務卿時曾主張，將台灣賣給中國以抵銷美國國債。當台灣不能符合美國利益時，台灣會像丟掉「破襯衫」一般被拋棄，這是毋庸置疑的。

面對中國崛起，有些美國智庫認為，現在動手還來得及，否則會被中國超過，將是美國的災難。希望中國領導人習近平能如中國外交部發言人華春瑩所說：「中國不想超越美國，只想超越自己。」（轉載自聯合報）