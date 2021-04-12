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1張圖：全美已施打1.87億劑疫苗 逾2成完成接種

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

又見人禍

陳安利／亞特蘭大

鐵路運輸行軌道，

帶動對輪摩擦小，

高速奔馳省時到，

施展作業疏忽掉，

工程重車滑落著，

視線阻擋轉彎道，

瞬間處置僅七秒，

營造廠商難自逃。

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